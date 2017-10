YEG Hassel kam im Gastspiel bei Westfalia Wickede trotz Favoritenrolle nicht über ein 0:0-Remis hinaus.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Westfalia Wickede vom Favoriten, YEG Hassel.

Während bei Wickede diesmal Konya, Brzezinski und Oh für Keskin, Lmcademali und Cakir begannen, standen bei Hassel Esen und Ural statt Serhan und Fell in der Startelf. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Westfalia und den YEG ohne Torerfolg in die Kabinen. In der 60. Minute stellte YEG Hassel personell um: Per Doppelwechsel kamen Enes Demircan und Arthur Fell auf den Platz und ersetzten Volkan Kiral und Koray Basar. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

Mit dem Gewinnen tat sich Westfalia Wickede zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Auf heimischem Terrain verbuchte die Westfalia aus Wickede im laufenden Spieljahr noch keinen Dreier.

Zu drei Siegen hintereinander reichte es für Hassel zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber vom Gast fortgesetzt und auf vier Spiele erhöht. Durch den Teilerfolg verbessert sich die Hasseler im Klassement auf Platz sechs. Als Nächstes steht für Wickede eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:15 Uhr) geht es gegen Viktoria Resse. Der YEG empfängt – ebenfalls am Sonntag – den Kirchhörder SC.