Die SF Stuckenbusch fertigte die SuS Waltrop am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

SF Stuckenbusch setzte sich standesgemäß gegen Waltrop durch.

Stuckenbusch startete mit drei Veränderungen in die Partie: Altay, Makarchuk und Schlutt für Pluta, Ganiu und Erdeljan. Auch die SuS Waltrop stellte um und begann mit Gutzeit, Berg und Dirmeier für Adam, Petek und Stöve.

103 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SF Stuckenbusch schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Tim Helwig zum 1:0. Dirk Jasmund versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (38.) Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Zum Seitenwechsel ersetzten Max Reimann und Serhat Güven per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Simon Dirmeier und Daniel Del Puerto Schillo auf dem Spielfeld. Für ruhige Verhältnisse sorgte Onur-Sahin Altay, als er das 3:0 für Stuckenbusch besorgte (52.). Timo Pluta, der von der Bank für Mykola Makarchuk kam, sollte für neue Impulse bei der SF Stuckenbusch sorgen (54.). Mit dem 4:0 für Stuckenbusch von Fatih Aldibas hatte das Spiel seinen Sieger in der 83. Minute eigentlich schon gefunden. Pluta stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für die SF Stuckenbusch sicher (84.). Letztlich feierte die Sportfreunde gegen Waltrop nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

In den letzten fünf Spielen war für Stuckenbusch noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte die SF Stuckenbusch ein. Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Stuckenbusch ist weiter auf Kurs.

In den letzten fünf Partien ließ die SuS Waltrop zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei. Durch diese Niederlage fällt der Gast in die Abstiegszone auf Platz 14. 11:31 – das Torverhältnis von Waltrop spricht eine mehr als deutliche Sprache. Als Nächstes steht für die SF Stuckenbusch eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den BV Rentfort. Die SuS Waltrop empfängt parallel Westfalia Huckarde.