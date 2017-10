Ein einseitiges Torfestival lieferten Wacker Obercastrop und die Zweitvertretung der Spvgg.

Erkenschwick mit dem Endstand von 9:0. Wacker Obercastrop setzte sich standesgemäß gegen Erkenschwick II durch.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Obercastrop mit drei Änderungen. Diesmal begannen Queder, Scholka und Kresic für Wagener, Tams und Bothe. Auch die Spvgg. Erkenschwick II baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Kündig, Junge und Wolt anstatt Griegel, Ceglarek und De Ranca.

In Topform präsentierte sich Niko Kresic, der einen lupenreinen Hattrick markierte (9./13./26.) und Erkenschwick II einen schweren Schlag versetzte. Nach nur 14 Minuten verließ Dirk Junge von Spvgg. Erkenschwick II das Feld, Marco Michael Ceglarek kam in die Partie. Robin Franke (30.) und Elvis Salja (35.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Wacker. In der ersten Hälfte wurde die Spvgg. Erkenschwick II nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Zum Seitenwechsel ersetzten Sascha Schröder und Manuel Backes per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Salja und Franke auf dem Spielfeld. Dass es ein ungleiches Duell zwischen Wacker Obercastrop und Erkenschwick II war, demonstrierten Schröder (50.), Kresic (70.) und Phil Rosenkranz (72.), die weitere Treffer folgen ließen. Moritz Budde stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 9:0 für Obercastrop her (90.). Als Daniel Banken (Ahaus) das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage der Spvgg. Erkenschwick II besiegelt.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Wacker seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her. Die Saison des Gastgebers verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Der Spitzenreiter ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Bezirksliga Westfalen 9. In der Defensive von Wacker Obercastrop greifen die Räder ineinander, sodass die Obercastroper im bisherigen Saisonverlauf erst achtmal einen Gegentreffer einsteckte.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Erkenschwick II etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gast. Die Erkenschwicker musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Spvgg. Erkenschwick II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Defensivabteilung von Erkenschwick II knirscht es weiter gewaltig, weshalb die Spvgg. Erkenschwick II weiter im Schlamassel steckt. Erkenschwick II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Vor heimischem Publikum trifft Obercastrop am nächsten Sonntag auf Blau Gelb Schwerin, während die Spvgg. Erkenschwick II am selben Tag die SG Castrop-Rauxel in Empfang nimmt.