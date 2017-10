Ein einseitiges Torfestival lieferten der SV Leithe und der FSV Kettwig mit dem Endstand von 1:7.

FSV Kettwig setzte sich standesgemäß gegen Leithe durch.

Der Gastgeber nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Zeitz und Klotz statt Eberhardt und Nissen. Auch Kettwig tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Lössner und Littmann für Baisch und Petridis in der Startformation.

Die 20 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Constantin Platt brachte den FSV bereits in der dritten Minute in Front. Nach nur sechs Minuten verließ Johannes Döbbe von FSV Kettwig das Feld, Kevin Baisch kam in die Partie. Für das 2:0 des FSV Kettwig zeichnete Baisch verantwortlich (12.). Stefan Lössner schraubte das Ergebnis in der 16. Minute zum 3:0 für den Gast in die Höhe. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Niklas Winter in der 26. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kettwig konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim FSV. Johannes Flatow ersetzte Gerrit Höhl, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. In Topform präsentierte sich Dennis Paede, der einen lupenreinen Hattrick markierte (65./83./86.) und dem SVL einen schweren Schlag versetzte. Dennis Paede führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 7:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (87.). Der FSV Kettwig überrannte den SV Leithe förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Seit sechs Spielen wartet Leithe schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Leither wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SVL bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ausbeute der Offensive ist beim SV Leithe verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Kettwig ungeschlagen ist. Die Kettwiger bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der FSV fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Durch den Erfolg rückt der FSV Kettwig auf die dritte Position der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 vor. Offensiv kann Kettwig in der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 kaum jemand das Wasser reichen, was die 23 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Kommende Woche tritt Leithe beim Heisinger SV an (Sonntag, 13:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der FSV Heimrecht gegen SC Werden-Heidhausen.