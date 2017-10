FC Moers-Meerfeld trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SF Broekhuysen davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Moers-Meerfeld vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Beim Gastgeber standen diesmal Albrecht, Eleh, Mandel, Pimingstorfer und Kunzel statt Brilski, Kery, Schons, Kmiec und Jovic auf dem Platz. Auch Broekhuysen veränderte die Startelf und schickte Krohn und Weymanns für Schurawlow und Waitschekauski auf das Feld.

Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Robin Onome Eleh das Spielfeld in der 56. Minute für Mathias Kery verließ. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm SF Broekhuysen noch einen Doppelwechsel vor, sodass Pascal Sell und Anil Bayram Gülner für Marcel Thyssen und Steffen Brimmers weiterspielten (86.). Mit dem Schlusspfiff durch Sezer Oruc siegte FC Moers-Meerfeld gegen Broekhuysen.

Die Saison von Moers-Meerfeld verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. FC Moers-Meerfeld setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest.

SF Broekhuysen baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zehn. Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist Moers-Meerfeld zu GSV Moers, am gleichen Tag begrüßt Broekhuysen DJK Twisteden vor heimischem Publikum.