SV Wanne 11 trennte sich an diesem Sonntag von der SF Bochum-Linden mit einem Remis von 1:1.

Der vermeintlich leichte Gegner war SF Bochum-Linden mitnichten. Der Gast kam gegen den SV Wanne 11 zu einem achtbaren Remis.

Wanne startete mit fünf Veränderungen in die Partie: Närdemann, Wichert, Gidaszewski, Al Hussein und Kaya für Oberc, Kather, Hegemann, Thielking und Reimann. Auch Bochum-Linden stellte um und begann mit Thiers und Steffen für Duah und Otto.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Wanne 11 schlägt – bejubelten in der 24. Minute den Treffer von Mustafa Kaya zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Michael Haverkamp (Bergkamen ) die Akteure in die Pause. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Leonardo da Silva Pantaleao für die SF Bochum-Linden aus (49.). Letztlich gingen Wanne und Bochum-Linden mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der SV Wanne 11 ist seit drei Spielen unbezwungen. Der Gastgeber übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der Bezirksliga Westfalen 10. Die Angriffsreihe des Tabellenprimus lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Acht Spiele ist es her, dass die SF Bochum-Linden zuletzt eine Niederlage kassierte. Der Absteiger bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Sportfreunde vier Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. Bochum-Linden bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. An der Hintermannschaft der SF Bochum-Linden ist kaum ein Vorbeikommen, erst sechsmal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bezirksliga Westfalen 10 weist bis dato einen besseren Wert auf. Als Nächstes steht für Wanne eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den DJK Adler Riemke. Bochum-Linden empfängt – ebenfalls am Sonntag – den FC Neuruhrort.