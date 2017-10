Überraschungs-Aufsteiger Holstein Kiel sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter für Furore, hat an der Tabellenspitze aber gleich mehrere Verfolger dicht im Nacken.

Die Norddeutschen kletterten am 9. Spieltag durch ein 3:0 (2:0) gegen den VfL Bochum auf den ersten Platz, können diesen am Montag aber noch an Fortuna Düsseldorf verlieren. Die Fortuna empfängt am Montag (20.30 Uhr/Sky) den MSV Duisburg zum Derby.

Dem punktgleichen Spitzenduo dicht auf den Fersen bleibt der SV Sandhausen, der sich am Sonntag beim 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger Jahn Regensburg keine Blöße gab und mit zwei Zählern Rückstand Dritter ist. Matchwinner war Doppel-Torschütze Lucas Höler (67./84.).

Wie Sandhausen hat auch Arminia Bielefeld 17 Punkte auf dem Konto. Die Ostwestfalen hatten bereits am Samstag das Spitzenspiel beim 1. FC Nürnberg 2:1 (0:0) gewonnen. Konstantin Kerschbaumer (86.) brachte Bielefeld kurz vor Spielende zum zweiten Mal in Führung und besiegelte Nürnbergs erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie. Im dritten Samstagsspiel gab es beim 2:1 (0:0) von Union Berlin bei Erzgebirge Aue ebenfalls einen Auswärtssieg.

Im Tabellenkeller setzte es nicht nur für Regensburg (14.) den nächsten Rückschlag. Der 1. FC Heidenheim auf Relegationsplatz 16 kassierte gegen Dynamo Dresden ein bitteres 0:2 (0:1). Niklas Kreuzer (27.) leitete den Sieg mit einem direkt verwandelten Freistoß ein, Peniel Mlapa (53.) erhöhte nach der Pause.

Bester Spieler beim 2:0 (2:0)-Sieg des FC St. Pauli im Nordduell bei Eintracht Braunschweig war Hamburgs Torhüter Robin Himmelmann, der unter anderem einen Foulelfmeter parierte (12.) und sein Team mit diversen Glanztaten im Spiel hielt. Nach dem Seitenwechsel belohnten Christopher Buchtmann (76.) und Cenk Sahin (80.) die effizienteren Gäste.

Bereits am Freitag hatte Jeff Strasser als neuer Trainer des kriselnden 1. FC Kaiserslautern beim 3:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth ein perfektes Debüt gefeiert. Neun Minuten, mehr brauchte Sebastian Andersson nicht, um den Betzenberg mit einem Hattrick wiederzubeleben. "Ein überwältigendes Gefühl", sagte der schwedische FCK-Stürmer nach dem Erfolg gegen das neue Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth der Rheinpfalz: "Für mich ein ganz besonderer Abend."

Auf den Abstiegsplätzen tauschten beide Klubs die Plätze. Der FC Ingolstadt gewann das Absteiger-Duell gegen Darmstadt 98 3:0 (1:0).