Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto der Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard.

Der Gastgeber setzte sich mit einem 1:0 gegen die Reserve des FC Kray durch. Bei Mintard standen diesmal Molitor und Juchniewski statt Hahn und Wellkamp auf dem Platz. Auch Kray II veränderte die Startelf und schickte Peltzer, Depenbrock und Küplü für Cinar, Dallali und Karaca auf das Feld.

45 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Blau-Weiß Mintard II schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Nico Busch zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Bei einem Doppelwechsel in der 57. Minute lösten Obadah Al Kadi und Emre Karaca die Teamkollegen Gökhan Küplü und Sertan Malca auf dem Feld ab. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Im Klassement macht Mintard einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz.

Für den FCK II sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Der Gast musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Absteiger insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt die Krayer in der Tabelle auf Platz neun. Als Nächstes steht für Blau-Weiß Mintard II eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:00 Uhr) geht es gegen den TC Freisenbruch. Der FC Kray II empfängt parallel die VfL Sportfreunde 07.