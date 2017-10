In der Essener Kreisliga A haben die SF Niederwenigern den TC Freisenbruch mit 4:0 demontiert.

Niederwenigern II startete mit drei Veränderungen in die Partie: Kamperhoff, Margref und Schönert für Schönmeier, Geißler und Petry. Auch Freisenbruch stellte um und begann mit Machon, Peus und Schadhof für Stränger, Basel und Buschmann.

30 Zuschauer bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Sascha Jacobs zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Carsten Schmitz die Akteure in die Pause. Anstelle von Moritz Schönert war nach Wiederbeginn Nico Werda für Niederwenigern II im Spiel. In Durchgang zwei lief Jörn Parakenings anstelle von Maurice Verfürden für den TC Freisenbruch auf. Matthias Hendricks, der von der Bank für Rene Bien kam, sollte für neue Impulse bei der SF Niederwenigern II sorgen (58.). Werda versenkte die Kugel zum 2:0 (87.). Mit dem 3:0 für Niederwenigern II von Hendricks hatte das Spiel seinen Sieger in der 89. Minute eigentlich schon gefunden. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Werda, der das 4:0 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (90.). Letztlich feierte die Sportfreunde gegen Freisenbruch nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den Erfolg verbessert sich die SF Niederwenigern II im Klassement auf Platz zehn.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den TC Freisenbruch, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz sieben. Der Aufsteiger schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 18 Gegentore verdauen musste. Nächster Prüfstein für Niederwenigern II ist Preußen Eiberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 11:00). Freisenbruch misst sich zur selben Zeit mit der Reserve von Blau-Weiß Mintard.