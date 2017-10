Für den SC Verl endete der Auftritt in Essen im Ärgernis. In der letzten Minute der regulären Spielzeit kassierten die Ostwestfalen beim RWE den 1:1-Ausgleich.

"In der Kabine waren überall hängende Köpfe. Alle sind enttäuscht", verriet Verls Trainer Guerino Capretti nach der Partie. Einer von denen war Gianluca Marzullo. Der im italienischen Consenza geborene Angreifer ärgerte sich über die verlorenen Punkte: "Vor dem Spiel hätte ich das mit Sicherheit unterschrieben", kommentierte er mit zerknirschtem Gesicht.

Dabei war der Auftritt Marzullos an der Essener Hafenstraße eigentlich erfolgreich. Nach einer knappen Stunde sorgte er für den 1:0-Führungstreffer der Verler, wurde wenig später völlig entkräftet ausgewechselt. Obwohl am Ende nur ein Unentschieden herauskam, hat ihm das Tor sichtlich gut getan: "Wenn man trifft, ist es immer schön. Das gibt Auftrieb und Selbstvertrauen. Das gilt es für mich mitzunehmen ins nächste Spiel gegen Wegberg-Beeck."

Und ein bisschen dürfte es auch späte Rache sein. Im Sommer 2016 hatte er ein Probetraining beim Deutschen Meister von 1955 absolviert, genommen wurde er jedoch nicht. Eine Entscheidung, die er verstehen konnte, wie er festhält: "Ich hake solche Sachen schnell ab. In Aachen hatte es ja auch nicht funktioniert. Für so ein Probetraining muss man auf die Minute fit sein, das war ich jedoch nicht." Allerdings sähe man sich immer öfter im Leben: "Dass ich getroffen habe war schön, hatte ich aber nicht im Kopf. Ich habe nicht speziell gedacht, dass ich es denen jetzt besonders zeigen muss. So sehe ich das schließlich gegen jeden Gegner."

Das gute Gefühl darf er trotzdem mitnehmen. Schließlich war der Saisonstart für den Sportclub schwer genug. Marzullo: "Der späte Ausgleich spiegelt unser Spiel im Moment wider. Bei uns wäre der an den Pfosten und rausgesprungen. Bei Essen geht er halt rein." Aber man müsse das Positive aus dem Spiel herausziehen: "Wir sind seit vier Spielen ungeschlagen, bringen unsere Leistung. Jetzt müssen wir uns den Mund abwischen und weitermachen. Im Moment haben wir viel Pech, aber wir arbeiten uns aus diesem Loch raus."