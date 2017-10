Der MSV Duisburg hat das Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der U19-Bundesliga mit 4:0 (0:0) gewonnen. Nach schwacher erster Hälfte konnten die Zebras richtig aufdrehen.

Auf eine mehr als dürftige erste Halbzeit folgte ein interessanter zweiter Spielabschnitt. Zu Beginn der Partie kamen beide Mannschaften nicht wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Einzig eine Flanke von Dennis Durmus musste Düsseldorfs Torhüter Maduka Okoye über die Latte lenken.

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert zurück und wollten eine Leistungssteigerung zeigen. Den erste Schritt machten dann auch die Zebras. Nach einer Ecke köpfte Lukas Steinrötter die Duisburger mit 1:0 in Führung (47.). Es war den Gastgebern anzumerken, dass sie den Sieg jetzt auch unbedingt wollten.

Fortuna Düsseldorf, die zu Saisonbeginn gleich vier mal gewinnen konnten, zuletzt aber auch zwei Niederlagen hinnehmen mussten (1:3 gegen Leverkusen und 1:3 gegen Schalke), fand auch zu Beginn der zweiten Halbzeit überhaupt nicht statt.

Sinisa Suker, Trainer der Fortuna, musste nach dem frühen Rückstand reagieren. Er brachte zwei offensive Spieler in der Hoffnung, dass endlich mal ein bisschen Torgefahr von seiner Mannschaft ausgehen würde. Aber auch das war vergebens. Der MSV hatte zwar auch wenige Hochkaräter, aber die Chancen, die die Truppe, die wurden genutzt. So auch in der 79. Minute als Jan-Niklas Pia alleine auf das Tor zu lief und die Ruhe behielt - 2:0.

Die Führung war zu diesem Zeitpunkt auch in der Höhe verdient, weil sich Duisburg in der zweiten Hälfte steigern konnte. Die Wechsel bei Düsseldorf haben nicht wirklich gefruchtet. Das richtige Händchen hatte dann aber MSV-Trainer Engin Vural. Er brachte Kilian Schaar in der 74. Spielminute. Keine 30 Sekunden nach seiner Einwechslung schoss der Mittelfeldspieler mit seinem ersten Ballkontakt das 3:0.

Damit war der Deckel drauf und die Fortuna bedient. Dabei hatten sie sich so viel vorgenommen für die Partie. Den Schlusspunkt setzte erneut Pia mit dem 4:0 in der 76. Minute

Am kommenden Spieltag geht es für beide Mannschaften ins Derby. Düsseldorf spielt zu Hause gegen den 1.FC Köln (14.10. / 11 Uhr) und der MSV spielt auswärts beim VfL Bochum (15.10. / 11 Uhr).