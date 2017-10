Am Sonntag verbuchte die Reserve des SV Burgaltendorf in der Essener Kreisliga einen 3:2-Erfolg gegen die VfL Sportfreunde 07.

Die 07er startete mit drei Veränderungen in die Partie: Honings, Pienkoß und Neuhaus für Schuster, Spaetling und Krampf. Auch Burgaltendorf II stellte um und begann mit Jablonowski, Rohde und Müller für Mause, Romberg und Wykrota.

Jan Baumann brachte den SV Burgaltendorf II in der 17. Minute nach vorn. Florian Jahns versenkte die Kugel zum 2:0 (23.). Vor 30 Besuchern gelang Bastian Vatter in der 26. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für die VfL Sportfreunde 07. Sebastian Honings nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Sven Rettkowski die Akteure in die Pause. In Durchgang zwei lief Marvin Schröder anstelle von Marvin Pienkoß für die 07er auf. Der Treffer zum 3:2 sicherte Burgaltendorf II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Baumann in diesem Spiel (80.). Am Ende nahm der Gast bei der VfL Sportfreunde 07 einen Auswärtssieg mit.

Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die 07er auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich VfL Sportfreunde 07 auf Rang elf wieder. Die bisherige Saisonbilanz der VfL Sportfreunde 07 bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Wann bekommt die Sportfreunde die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Burgaltendorf II gerät man immer weiter in die Bredouille. Die 07er musste schon 17 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Mit drei Punkten im Gepäck verlässt Burgaltendorf II die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zehnten Tabellenplatz ein. Die Burgaltendorfer schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Am kommenden Sonntag trifft die VfL Sportfreunde 07 auf die Zweitvertretung des FC Kray, der SV Burgaltendorf II spielt am selben Tag gegen die Essener SG 99/06.