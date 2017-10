Die gute Serie der SG Essen-Schönebeck in der Kreisliga A Essen seit dem Saisonbeginn ist gerissen.

Der Gastgeber verlor gegen den VFB Essen-Nord mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Schlussendlich reklamierte der VFB einen Sieg in der Fremde für sich und wies Schönebeck mit 4:2 in die Schranken.

Durch diese Niederlage fällt die SGS in der Tabelle auf Platz vier. Mit beeindruckenden 30 Treffern stellt die Schönebecker den besten Angriff der Kreisliga A Essen – Gruppe 1.

Der VFB Essen-Nord bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der Gast vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Die drei ergatterten Zähler machen den Tabellenführer bis auf Weiteres zum Primus der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Der Angriff des VFB wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 15-mal zu. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den VFB Essen-Nord zu besiegen. DJK Dellwig tritt am kommenden Sonntag bei der SG Essen-Schönebeck an, der VFB empfängt am selben Tag RuWa Dellwig.