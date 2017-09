Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz nahm nach dem schmeichelhaften 2:1-Sieg in Augsburg kein Blatt vor den Mund.

Peter Bosz, wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel?

Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Aber das Spiel heute war das schlechteste seit ich hier beim BVB bin. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen guten Fußball gespielt und in der zweiten gar keinen mehr. Ich glaube, dass jede Mannschaft in jeder Saison zwei von solchen Spielen hat. Normalerweise verliert man die. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir gewonnen haben.

Ist es eine Art von Qualität, schlecht zu spielen und dann aber trotzdem zu gewinnen?

Ich hoffe nicht, dass das eine Qualität von uns wird. Wir haben heute auch Glück gehabt, das müssen wir ehrlich sagen. Wir hätten zwar am Ende noch zwei, drei Tore erzielen können, aber wir hätten auch welche kassieren können. Wir haben gekämpft für das Resultat.

Die Bundesliga macht nun Pause wegen der Länderspiele und der BVB führt die Tabelle sechs Punkte vor den Bayern an. Was ist das für ein Gefühl?

Die Bayern müssen morgen noch spielen, glaube ich (lacht). Ich bin kein Trainer, der jeden Tag auf die Tabelle guckt. Ich schaue auf meine Mannschaft, analysiere, was nicht gut war, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Das wird uns Punkte bringen und nicht der Blick auf die Tabelle.

Ihre Mannschaft wirkte heute mitunter müde. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Bei den Spielern, die am Mittwoch in der Champions League nicht gespielt haben: keine. Drei Tage lagen zwischen diesem und dem Spiel heute. Das reicht eigentlich, um sich zu erholen. Aber das Spiel in Augsburg war eben auch das letzte von vier englischen Wochen in Folge.