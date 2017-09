Selbst den Kollegen fehlten die Worte. Zumindest Sokratis ging es so. Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat in seiner langen Karriere schon so einige Tore gesehen, aber dieses hier, das entbehrte beinahe einer Beschreibung.

Also machte der griechische Experte für Torverhinderung nur ein Geräusch und eine Bewegung mit der Hand, um zu beschreiben, wie kunstvoll der Ball ins Tor geflogen war. Shinji Kagawa hatte ihn geschossen und mit diesem Geniestreich den Siegtreffer für den BVB beim 2:1-Sieg beim FC Augsburg erzielt. Andrey Yarmolenko hatte den Ball Richtung Strafraumgrenze abgelegt, Kagawa deutete zunächst einen wuchtigen Schuss an, fuhr aber dann nur zärtlich mit dem Fuß unter den Ball und hob ihn über Torwart Marwin Hitz hinein ins Netz. Viel Platz zwischen Latte und Torwarthandschuh blieb nicht. Präzisionshandwerk mit dem Fuß. "Das ist Qualität", sagte Trainer Peter Bosz: "Shinji hat das gesehen und hat das dann auch noch machen können." Der Japaner hatte mit diesem Treffer nicht nur seinen Trainer verblüfft, sondern alle Zuschauer im Stadion. Schon einmal hatte er ein solches Tor erzielt, im Derby gegen den FC Schalke 04 im vergangenen Jahr. Kagawa, der Wiederholungstäter in Sachen schöne Tore. Mannschaftskollege Gonzalo Castro zog sogar in Erwägung, dass die Flugkurve des Balles unmöglich so gewollt sein konnte. "Ich wusste erst nicht, ob der Ball abgefälscht war oder nicht", sagte der Nebenmann aus dem Mittelfeld: "Er hat das letztes Jahr schon auf Schalke gemacht, wir wissen, dass er das kann und was er für Qualitäten hat." Torjägerqualitäten offenbar. Es war im dritten Startelfeinsatz in dieser Saison seine schon dritte Torbeteiligung (zwei Tore, eine Vorlage). Mit nun 38 Bundesligatreffern ist er der erfolgreichste japanische Schütze der Bundesliga-Geschichte. Vor ihm durfte sich dies der langjährige Mainzer Shinji Okazaki nennen. Und japanischer Zaubertorkönig dürfte Shinji Kagawa damit ebenfalls sein.

