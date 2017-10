Das U17-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem 1.FC Köln endete 0:3.

Bielefeld startete mit vier Veränderungen in die Partie: Fauseweh, Ben El Ouahmi, Mika und Dogan für Bairamov, Mönig, Sahin und Ayyildiz. Auch der FC stellte um und begann mit Thielmann und Berndt für Akalp und Matter.

Für den Führungstreffer des 1. FC Köln zeichnete Can Bozdogan verantwortlich (39.). Wenig später kamen Luis Müller und Henri Carlo Matter per Doppelwechsel für Elmin Heric und Dustin Berndt auf Seiten von Köln ins Match (41.). Die 75 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Jan Thielmann noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des FC (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Anstelle von Serkan Temin war nach Wiederbeginn Sören Borchert für den DSC im Spiel. Eigentlich war der Gastgeber schon geschlagen, als Müller das Leder zum 0:3 über die Linie beförderte (56.). Letztlich fuhr der 1. FC Köln einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Die Geißböcke siegte klar gegen Arminia Bielefeld.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Bielefeld etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Bielefelder. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt die Arminia den siebten Platz in der Tabelle ein.

In der Defensive von Köln greifen die Räder ineinander, sodass der FC im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte. Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der 1. FC Köln ist weiter auf Kurs.

In zwei Wochen trifft der DSC auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 15.10.2017 Viktoria Köln auf eigener Anlage begrüßt. Für Köln geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 14.10.2017 Borussia Mönchengladbach gastiert.