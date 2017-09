Zu Beginn der Saison stand Samuel Aubele für die Erndtebrücker zwischen den Pfosten, dann entschied sich Trainer Florian Schnorrenberg für Aufstiegstorwart Timo Bäcker, der auch das Amt des Torwarttrainers innehat.

Am Samstag, beim schweren Auswärtsspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund - der vermutlich stärksten U23 in Deutschland - vertraute Schnorrenberg dann wieder auf Samuel Aubele zwischen den Pfosten.

Der Grund dafür war weniger die Leistung Bäckers in den letzten Spielen. Auch, wenn er in den drei vorherigen Spielen elf Gegentore kassierte. Viel mehr hat Aubele die Chance bekommen, weil Bäcker krank ist. "Wir hätten nicht gewechselt, wenn Timo Bäcker keine Grippe hätte", gibt Schnorrenberg auf der Pressekonferenz nach dem 0:0-Punktgewinn unumwunden zu. "Im Nachhinein kann ich sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Bäcker hat sich die letzten Tage auf der Arbeit durchgequält, aber an Training war gar nicht zu denken."

Die Dortmunder Zweitvertretung wartet nun seit über 300 Minuten auf einen eigenen Torerfolg. Zuvor verloren die Schwarz-Gelben gegen Alemannia Aachen (0:2) und Rot-Weiß Oberhausen (0:1). Vor der Englischen Woche hatten die Borussen einen Nimbus der Unbesiegbarkeit - nicht ein Spiel verlor die durch Jan Siewert trainierte Mannschaft vorher. Nur eine Woche später sind es gleich zwei Niederlagen und ein mageres 0:0 gegen den Tabellen-Sechzehnten aus Erndtebrück. Großen Anteil daran hatte Ersatztorwart Samuel Aubele.

Der 23-Jährige hielt alles, was auf seinen Kasten gekommen ist. In der 55. Minute parierte er gar einen durch Patrick Mainka getretenen Handelfmeter stark und konnte den Ball sogar im Nachfassen festhalten. Auch in der Folge hielt der ehemalige Rostocker Aubele den gefühlten Sieg für seine Mannschaft fest, so geschehen beim Kopfball von Michael Eberwein aus kurzer Distanz (85.). Der Großteil der Zuschauer war schon zum Jubeln aufgesprungen, Aubele hingegen tauchte in die linke Ecke ab - und lenkte den Ball sensationell um den Torpfosten.

Am Ende gab sich Aubele bescheiden, aber mit seiner Leistung zufrieden. "Dortmund hatte zwei Riesenchancen, die ich ganz gut gehalten habe", sagt der 23-Jährige nach dem Spiel mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Aus dem Hintergrund ruft sein Mitspieler Hedon Selishta im selben Augenblick: "Er war der beste Mann!"

Dortmund hatte zwei Riesenchancen, die ich ganz gut gehalten habe. Samuel Aubele

Die Entstehung des Elfmeters kann Aubele indes nicht so ganz nachvollziehen. "Den einen Ball halte ich noch, dann bekommt Johannes Ludmann den Ball gegen den angelegten Arm, den kann er da aber gar nicht wegnehmen", zeigt sich Aubele etwas verwundert über den Pfiff von Robin Delfs. "Die Entscheidung für die Ecke war intiutiv. Ich war mir einfach sicher, dass Mainka dort hin schießt."

Einsatzgarantie für Spiel gegen Gladbach

Ob Aubele beim nächsten Spiel wieder zwischen den Pfosten stehen wird, wusste der junge Schlussmann nach dem Spiel noch nicht. "Der Trainer stellt auf - und wer auf dem Platz steht, muss seine Leistung bringen." Das hat Aubele definitiv. Darüber hinaus hat er viele Argumente für einen erneuten Startelfeinsatz gesammelt.

Sein Trainer sorgte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel für Klarheit: "Wir haben auf der Torwartposition ein Luxusproblem. Samuel Aubele hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es ist unrealistisch, dass wir jetzt sofort wieder den Torwart wechseln."

Das kann aber auch damit zu tun haben, dass Erndtebrück schon am Dienstag (14 Uhr) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach antreten muss. Ob Bäcker seine Grippe bis dahin überhaupt auskuriert, hat bleibt abzuwarten.