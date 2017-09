Im offiziellen Klub-Magazin Schalker Kreisel werden alle zwei Wochen unter der Rubrik „meine schönste Narbe“ Verletzungen der aktuellen S04-Profis geschildert.

Kürzlich präsentierte Mittelfeldspieler Weston McKennie eine Wangenverletzung aus seiner Kindheit. Beim Fußballspielen im heimischen Wohnzimmer knallte der damals vierjährige Weston nach einem Gerangel mit seinem Bruder an eine Ecke des Fernsehers. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden.

Weitaus spektakulärer erwischte es Stürmer Fabian Reese, der in seiner Freizeit gerne zum Angeln geht. „Es ist gut zum Runterkommen. Und wenn du etwas fängst, dann ist viel Action dabei. Manchmal zu viel“, verriert Reese im Schalker Kreisel. Als der 19-Jährige seine Hände im See waschen wollte, wurde ein Hecht dadurch angelockt. Der Raubfisch hielt Reeses Mittelfinger offenbar für einen schmackhaften Happen und biss kräftig zu.

Fabian Reese musste anschließend beim Arzt versorgt werden, weil die Wunde stark blutete. Am Ende war für Reese dann doch alles gut: Der freche Hecht hing schließlich doch noch am Haken und wurde gefangen. Reese nimmt die Bissverletzung mit Humor: „Fischbisse kommen ja vermutlich nicht so oft vor.“