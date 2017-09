In der Begegnung Bayer 04 Leverkusen gegen den VfL Bochum trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden.

VfL Bochum zog sich gegen Bayer 04 Leverkusen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel bei Bochum hatte Leverkusen schlussendlich mit 3:0 für sich entschieden.

Bayer 04 nahm nach dem letzten Spiel keine Änderungen in der Startelf vor. Der VfL startete mit den selben Spielern wie im letzten Spiel. Clinton Asare nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der zwölften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bayer 04 Leverkusen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den VfL Bochum in die Kabinen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang Leverkusen der Ausgleich durch Christopher Gavin Scott (50.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Felix Ebert die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Bayer 04 blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gastgebers ist die funktionierende Defensive, die erst zwei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Leverkusener bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Bayer-Elf vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Sicherlich ist das Ergebnis für Bayer 04 Leverkusen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang.

Im Angriff von Bochum herrscht Flaute. Erst viermal brachte die Bochumer den Ball im gegnerischen Tor unter. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der VfL den achten Platz in der Tabelle ein. Nach einer Spielpause von zwei Wochen geht die Saison für beide Teams weiter. Leverkusen reist am 11.10.2017 zu Fortuna Düsseldorf, während der VfL Bochum drei Tage später bei Alemannia Aachen zu Gast ist.