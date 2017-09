Zum Ende einer Periode von drei Wochen mit sieben Spielen setzt Peter Bosz auf größere Rotation.

Der Trainer von Borussia Dortmund verordnet für die Bundesligapartie beim FC Augsburg der halben Feldspielbelegschaft, die zuletzt gebraucht wurde eine kleine Pause. Insgesamt fünf Änderungen sah der Niederländer gegenüber der Champions-League-Partie gegen Real Madrid (1:3) vor.

Erstmals seit seiner beim Spiel in Freiburg vor drei Wochen erlittenen Leistenverletzung kehrt Innenverteidiger Marc Bartra in die schwarz-gelbe Startformation zurück. Ömer Toprak weicht für ihn aus der Mannschaft. Zudem wechselte Bosz sein Dreigestirn im Mittelfeld aus. Für Nuri Sahin, Mario Götze und Gonzalo Castro rücken Julian Weigl, Mahmoud Dahoud und Shinji Kagawa in die erste Elf. Zudem ersetzt der US-Amerikaner Christian Pulisic auf dem offensiven linken Flügel Maximilian Philipp.

Erstmals im Profi-Kader befindet Neuzugang Jadon Sancho. Das Talent, erst kürzlich von Manchester City verpflichtet, hatte in den zurückliegenden Wochen auf eine Spielgenehmigung für die Profis warten müssen.

Der BVB geht als ungeschlagener Tabellenführer und einem Leistungsnachweis von 19:1 Toren aus bisher sechs Liga-Spielen in die Partie gegen einen FC Augsburg, der vor Beginn der Saison als Abstiegskandidat gehandelt wurde, jedoch einen erstaunlichen Start hinlegte und auf Tabellenplatz fünf rangiert. "Der Akku ist voll. Wir haben viel rotiert", sagte Bosz am Tag vor dem Spiel.