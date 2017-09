Der Trainer des MSV Duisburg haderte nach der Partie mit einer vergebenen Großchance. Die Leistung macht dennoch Mut im Abstiegskampf.

Ganze viermal feuerten die U17-Stürmer des MSV Duisburg kurz vor Schluss freistehend auf den Kasten des FC Schalke 04. Doch die ersten drei Versuche entschärfte S04-Keeper Erdem Canpolat in Weltklasse-Manier, der letzte Schuss aufs leere Tor flog aus nächster Nähe weit am Gehäuse vorbei.

Am Ende blieb es beim 0:1 gegen müde Schalker. Damit behalten die Zebras weiterhin die rote Laterne, während die Königsblauen den zweiten Tabellenplatz festigten. MSV-Cheftrainer Djuradj Vasic zeigte sich nach Abpfiff fassungslos über die vergebene Riesenchance: "Das Ding müssen wir einfach rein machen", ärgerte sich der Cheftrainer: "Das hat auch nichts mit Qualität zutun, da trifft selbst ein Zehnjähriger."

Trainer zufrieden mit der Leistung seines Teams

Mit den knapp 80 Minuten zuvor ging Vasic allerdings d'accord. Seine Mannschaft hätte den Matchplan bestens umgesetzt - mit wenigen Ausnahmen: "Auch vor der Halbzeit hatten wir eine gute Möglichkeit, dann kriegen wir im Gegenzug das 0:1. Da wird man als Letzter halt bestraft."

Stabile Duisburger Abwehr lässt kaum was zu

Die stabile Duisburger Defensive um Kapitän Nick Bennmann machte hinten dicht, mit Ausnahme des Gegentors blieben gefährliche Szenen rund um den Duisburger Strafraum Mangelware. Auch wenn die Schalker mehr vom Spiel hatten: "Einen Punkt hätten wir für unseren Kampfgeist verdient gehabt", findet der Coach.

So warten die Duisburger auch nach dem achten Spiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis. In der Vorwoche führten die Zebras bis kurz vor Schluss gegen Mönchengladbach, kassierten dann aber noch einen Elfmeter-Treffer nach Ablauf der Nachspielzeit. "Die beiden Leistungen geben aber Mut, wenn wir daran anknüpfen, bin ich sicher dass es nächste Mal endlich mit einem Erfolg klappt", gibt sich Vasic zuversichtlich. Trotz der aktuell aussichtslosen Lage geben sich die Duisburger noch lange nicht auf: "Klar schaffen wir den Klassenerhalt. Wir sind noch früh in der Saison."