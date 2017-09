Die Schalker taten sich gegen den Tabellenletzten MSV Duisburg schwer, Trainer Frank Fahrenhorst war trotzdem zufrieden. Am nächsten Spieltag steigt das Gipfel-Duell mit Borussia Dortmund.

Eine einzige Torchance reicht am Ende gegen das Schlusslicht: Der FC Schalke 04 hat am vorgezogenen 16. Spieltag der U17-Bundesliga West einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg über den MSV Duisburg gefeiert.

Zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen musste die Elf von Frank Fahrenhorst auf den Rasen. Der war daher zufrieden: "Nach einer Englischen Woche fehlt es natürlich auch an Konzentration, Kraft und Zielstrebigkeit", bilanzierte der Coach. "Wir hatten uns vorgenommen, den Ball schneller laufen zu lassen, das hat nicht ganz so gut geklappt", sagte er. Dennoch hätten seine Spieler alles versucht, von daher sprach Fahrenhorst seinem Team "ein großes Kompliment" aus. "Besonders die Jungs, die in allen Partien auf dem Rasen standen, verdienen meinen größten Respekt."

Ein 1:0 reichte der Elf von Trainer Frank Fahrenhorst am Ende.

Das goldene Tor erzielte Rene Biskup kurz vor der Pause (35.), abgesehen von seinem Kopfball schafften es die Schalker Angreifer nicht, für Gefahr vor dem Gehäuse der Gäste aus Meiderich zu sorgen. "Klar wollten wir frühzeitig mit dem 2:0 und 3:0 den Deckel drauf machen, aber der Gegner hat uns nichts angeboten", lobte Coach Fahrenhorst den Tabellenletzten. "Die standen zum Teil mit sieben Leuten am eigenen Strafraum."

S04-Defensive kaum gefordert

Biskups Treffer genügte aber am Ende. Denn der MSV zeigte, warum den Zebras in der laufenden Saison erst zwei Treffer gelungen sind. Schalkes Keeper Erdem Canpolat konnte einem fast Leid tun - denn auch nach dem Rückstand - fand das Offensivspiel der Gäste quasi gar nicht statt.

Schalkes Keeper Canpolat hellwach

Anscheinend hatten sich die Duisburger ihre Torgefahr für die Schlussminute aufgehoben: Kurz vor Abpfiff brannten die Zebras ein Feuerwerk im Schalker Strafraum ab, nach einem Fehlpass im S04-Spielaufbau schnappte sich Darius Ghindovean die Kugel, danach scheiterten die MSV-Angreifer freistehend reihenweise am Schalker Keeper, der nach 78 Minuten verregneter Einsamkeit plötzlich hellwach war. Dreimal rettete Canpolat in aller höchster Not, als er beim vierten Versuch geschlagen am Boden lag, verzog der MSV-Stürmer neben das Tor. "Da waren wir unachtsam, die Jungs müssen sich auf jeden Fall bei unserem Torwart bedanken", so Fahrenhorst, der nach der Situation erst einmal durchatmen musste: "Heute war das Spielglück auf unserer Seite." Aufgrund der Spielanteile sei der Arbeitssieg dennoch verdient.

Am nächsten Spieltag in zwei Wochen kommt Borussia Dortmund an die Gesamtschule Ückendorf. Als wäre die Rivalität zwischen beiden Klubs nicht schon groß genug, geht es dann um die Tabellenführung. Die Borussen liegen momentan zwei Punkte vor dem S04 an der Spitze. Fahrenhorst sieht sein Team bestens gewappnet: Das Derby sei ein Fifty-Fifty-Spiel indem Kleinigkeiten entscheiden. "Wir freuen uns und gucken, was am Ende für uns rausspringt."