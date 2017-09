2:3 hieß es nach dem Spiel von Viktoria Köln gegen Borussia Dortmund.

Dortmund wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte sich Köln als keine große Hürde erwiesen und mit 1:6 verloren.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Gastgeber Ballo, Smajli, Burovac, Bilgic und Okoeguale für Arfaoui, Drndar, Siebertz, Amanatidis und Mahessa aufliefen, starteten beim BVB Terzi, Camprobin Corchero und Wendt statt Kahraman, Klantzos und Hetemi.

Noel Ben Arfaoui, der von der Bank für Thierno Mamadou Ballo kam, sollte für neue Impulse bei der Viktoria sorgen (17.). Das 1:0 von Borussia Dortmund stellte Rafael Camprobin Corchero für den Gast sicher (19.). Astefan Saeed sicherte Viktoria Köln nach 42 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Ein Sieger war zur Pause noch nicht auszumachen, sodass beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden konnten. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Köln erfolgreich durch. Arfaoui schoss in der 48. Spielminute zur 2:1-Führung ein. Das 2:2 von Dortmund durfte Alaa Bakir bejubeln (57.). Der Treffer von Youssoufa Moukoko in der 69. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss gewann der BVB gegen die Viktoria.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Viktoria Köln auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Köln liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 20 Gegentreffer fing. Wann findet die Kölner die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Borussia Dortmund setzte es eine neuerliche Pleite, womit die Viktoria im Klassement weiter abrutscht.

Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Dortmund zu besiegen. Erfolgsgarant des Ligaprimus ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 34 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Borussia setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon acht Siege auf dem Konto. Die Borussen nistet sich mit dem Dreier allmählich in der Topregion der Tabelle ein. Viktoria Köln tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 15.10.2017, bei Arminia Bielefeld an. Der nächste Gegner des BVB, zu dem man in zwei Wochen, am 14.10.2017, hinfährt, heißt der FC Schalke 04.