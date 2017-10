Der FC Schalke 04 trug in der U17-Bundesliga einen knappen 1:0-Erfolg gegen der MSV Duisburg davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Schalke vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel bei Duisburg hatte S04 schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Während beim FC Schalke 04 diesmal Wolff, Thiaw, Cestic, Gudra und Canpolat für Lenze, Barnes, Humpert, Busemann und Aydin begannen, standen beim MSV Noack, Emuns, Voulkidis und Karapinar statt Wichert, Ulusoy, Bali und Tolaj in der Startelf.

Nach nur zwölf Minuten verließ Jan Bachmann von FC Schalke 04 das Feld, Joselpho Barnes kam in die Partie. Der Treffer von Marius Heck in der 34. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Kevin Behrens die Akteure in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Tobias Noack vom MSV Duisburg den Platz. Für ihn spielte Oualid Bali weiter (53.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Wer Schalke besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst einen Gegentreffer kassierte der Gastgeber. Die Knappen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Königsblau sieben Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Die Schalker beißt sich in der Aufstiegszone fest.

Die Offensive von Duisburg zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zwei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den 14. Platz in der Tabelle ein.

S04 wandert mit nun 22 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des MSV gegenwärtig trist aussieht. Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Der FC Schalke 04 empfängt am 14.10.2017 Borussia Dortmund, während der MSV Duisburg einen Tag später Fortuna Düsseldorf zu Gast hat.