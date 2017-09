Am Samstag kam Fortuna Düsseldorf bei Alemannia Aachen nicht über ein 1:1 hinaus.

Der vermeintlich leichte Gegner war Alemannia Aachen mitnichten. Aachen kam gegen Düsseldorf zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war 1:0 zugunsten der Fortuna ausgegangen.

Die Alemannia nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Culum, Saengersdorf und Seke statt Zuhs, Heitzer und Allenberg. Auch Fortuna Düsseldorf tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Kömmerling und Wermann für Artar und Kyerewaa in der Startformation.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Alemannia Aachen und Düsseldorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Gleich nach dem Wiederanpfiff (50.) traf Joel Saengersdorf zur Führung von Aachen. Die Fortuna drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Daniel Kamkam Kyerewaa und Gianluca Giuseppe Cirillo sorgen, die beide gleichzeitig für Janos Kömmerling und Emre Mustafa Kücük eingewechselt wurden (60.). Carl Constantin Wermann beförderte das Leder zum 1:1 des Gasts in die Maschen (72.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Florian Visse die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Die Ausbeute der Offensive ist bei der Alemannia verbesserungswürdig, was man an den erst vier geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den 13. Platz in der Tabelle ein.

Gewinnen hatte bei Fortuna Düsseldorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück. Die Düsseldorfer macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Für Alemannia Aachen geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 14.10.2017 der VfL Bochum gastiert. Das nächste Spiel von Düsseldorf findet in zwei Wochen statt, wenn man am 11.10.2017 Bayer 04 Leverkusen empfängt.