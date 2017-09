In einer verregneten Partie hat die U17-Vertretung des FC Schalke 04 einen standesgemäßen Erfolg über Schlusslicht MSV Duisburg gefeiert.

Nach Abpfiff stand ein 1:0 (1:0) auf der Anzeigetafel an der Gesamtschule Ückendorf. Den goldenen Treffer für die Königsblauen markierte Stürmer Rene Biskup (35.).

Nur zwei Punkte aus acht Spielen

Die Schalker beendeten ihre englische Woche mit Bravur, es war bereits der dritte Erfolg innerhalb von einer Woche. Damit bleiben die Königsblauen Spitzenreiter Dortmund auf den Fersen. Am kommenden Spieltag steigt das Revier-Derby, mit einem Erfolg könnten die Knappen die Tabellenführung erobern.

Währenddessen schmilzt das Eis für die weiterhin sieglosen Duisburger immer weiter. Mit nur zwei Punkten aus acht Partien stehen die Zebras abgeschlagen am Tabellenende.

Auf dem Rasen sahen die Zuschauer an der Gesamtschule - unpassend zum verregneten Wetter - eine hitzige Anfangsphase. Bereits in der ersten Halbzeit fiel der Siegtreffer für den FC Schalke 04. Biskup erlöste die Knappen kurz vor der Halbzeit per Kopf (35.). Dabei ließen Distanzschüsse durch den Torschützen (2.) und MSV-Spieler Dimitrios Voulkidis (3.), sowie eine gelbe Karte für Duisburgs Hüseyin Aflaz (5.) der Partie von Beginn an keine Zeit, dahinzuplätschern.

Verdiente Pausenführung

Zwar ergriffen die Hausherren mit dem Anpfiff die Initiative, doch in der Anfangsviertelstunde fehlte den Gastgebern die Präzision. Mit zunehmender Spieldauer holte sich Schalke aber mehr Sicherheit, vielversprechende Abschlüsse blieben aber bis zur Führung weiterhin Fehlanzeige. Kurz vor dem 1:0 bot sich den Zebras sogar die Chance zur Führung, allerdings verzog MSV-Angreifer Metehan Türkoglu freistehend aus spitzem Winkel (33.). Biskup hatte sogar noch die Chance, den Doppelpack zu schnüren, den konnte Duisburgs Keeper Maurice Daniel Emuns mit einer Glanztat aber verhindern. Die Pausenführung der Schalker war jedenfalls verdient, wenngleich der Zeitpunkt aus Duisburger Sicht ziemlich unglücklich war.

Die zweite Hälfte startete beinahe synchron zur Ersten: Schalke drückte, Duisburg bemühte sich, das zweite Gegentor zu verhindern. Ein erster Warnschuss aus der Distanz von Mittelfeldspieler Jimmy Kaparos verfehlte das MSV-Tor um ein gutes Stück, auf der anderen Seite hatten die Hausherren Glück, dass Schiedsrichter Kevin Behrens nach einem fraglichen Zweikampf zwischen Türkoglu und Schalkes Nick Münch nicht auf den Punkt zeigte. In der Folge blieben Torchancen für die spielbestimmenden Schalker ein seltenes Gut. Kurz vor Schluss bot sich für die Gäste dann eine mindestens hundertprozentige Chance - doch die MSV-Offensive um Darius-Dacian Ghindovean scheiterte reihenweise am Schalker Schlussmann Erdem Canpolat. In der Summe ging der Schalker Heimsieg dennoch in Ordnung.