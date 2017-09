Vor dem Auswärtsspiel bei Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Bochums Trainer Ismail Atalan zwei Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen.

Sidney Sam bleibt vorerst auf der Bank, dafür steht der von Bundesligist Schalke 04 ausgeliehene Verteidiger Luke Hemmerich erstmals seit seinem Wechsel an die Castroper Straße im Kader des VfL Bochum, außerdem ist Vitaly Janelt, der nach langer Verletzungspause endlich wieder einsatzbereit ist, eine Option für das Spiel in Kiel. Zudem hat Trainer Ismail Atalan gegenüber der gewählten Anfangsformation beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt zwei Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen.

Wie erwartet ersetzt der nach seinen Rückenproblemen wieder einsatzfähige Thomas Eisfeld den nach seiner fünften Gelben Karte gesperrten Kevin Stöger im Mittelfeld. Aufgrund der Verletzung von Angreifer Dimitrios Diamantakos, der sich im Training das Knie verdreht hat, rückt Johannes Wurtz wieder in die erste Elf.

In der Abwehr beginnt Patrick Fabian neben Kapitän Felix Bastians in der Innenverteidigung. Fabian ersetzt Tim Hoogland, der wegen eines Haarrisses im Fuß länger ausfallen wird.

Beim Auswärtsspiel bei den Störchen gibt es ein Wiedersehen mit Tom Weilandt. Der Angreifer ist derzeit vom VfL an den Zweitliga-Aufsteiger ausgeliehen, hat sich allerdings noch keinen Stammplatz erarbeitet. So auch im Spiel gegen seine alten Kollegen: Weilandt sitzt vorerst auf der Bank.

So spielt Holstein Kiel: Kronholm – Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh – Peitz – Schindler, Drexler, Mühling, Lewerenz – Ducksch.

Auf der Bank sitzen: Kruse – Hohenederm Kinsombi, Heidinger, Weilandt, Seydel, Condé.

So spielt der VfL Bochum: Riemann – Celozzi, Fabian, Bastians, Soares – Tesche, Losilla, Eisfeld – Kruse, Hinterseer, Wurtz.

Auf der Bank sitzen: Dornebusch – Hemmerich, Sam, Gyamerah, Janelt, Saglam, Leitsch.