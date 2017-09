Ein Jagdunfall des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen hat den FC Bayern München zunächst in große Sorge versetzt.

Der 50-Jährige verletzte sich an der linken Hand und musste operiert werden, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag. Die Operation sei «optimal verlaufen», hieß es von Vereinsseite. Dreesen werde schon bald wieder seiner Arbeit beim FC Bayern nachgehen können.

«Als wir die Nachricht erhalten haben, waren wir natürlich alle sehr erschrocken. Umso mehr sind wir jetzt erleichtert, dass Jan-Christian schon wieder auf dem Weg der Besserung ist», erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.