Nach zwei Niederlagen in Folge musste sich der FC Schalke 04 im spannenden Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit einem Unentschieden begnügen. Erneut ließen die Hausherren viele Chancen ungenutzt.

Immerhin darf sich Trainer Domenico Tedesco darüber freuen, dass beim Malocher-Klub die Standard-Situationen immer mehr zur Waffe werden. Auch gegen Bayer 04 Leverkusen ebnete ein ruhender Ball den Weg zur Schalker Führung. In der 34. Minute zirkelte der nach seiner Atemwegs-Erkrankung wiedergenesene Leon Goretzka den Ball an der Bayer-Mauer vorbei zum 1:0 ins rechte Eck. Für die Königsblauen war es bereits der sechste Standard-Treffer der laufenden Saison.

Bis die Kugel im Netz zappelte, war allerdings viel Geduld erforderlich. Leverkusen kontrollierte anfangs das Geschehen. Schalkes Torwart Ralf Fährmann musste in einer Szene beherzt eingreifen und eine Hereingabe von Kevin Volland vor dem einschussbereiten Bayer-Stürmer Lucas Alario entschärfen (19.).

Auch in der 31. Minute war Fährmann auf dem Posten, als er an der Strafraumgrenze einen langen Ball per Kopf vor Alario klärte. Dann kam Goretzkas Freistoß und setzte bei Schalke zusätzliche Energie frei. Unmittelbar nach der Führung prüfte Yevhen Konoplyanka, der am Freitag seinen 28. Geburtstag feierte, Leverkusens Schlussmann Bernd Leno mit einem knackigen Schuss (35.). Leno lenkte den Ball zur Ecke und flog ein paar Sekunden später wieder durch den Strafraum, aber Naldos Kopfball-Aufsetzer strich knapp über die Latte (36.).

Mit der schönsten Kombination des ersten Durchgangs hätte Schalke fast nachgelegt. Hackentrick Konoplyanka, Pass Oczipka, Schuss Goretzka – knapp vorbei (42.). Leverkusen antwortete Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durch Julian Brandts Direktabnahme, die von Ralf Fährmann zur Ecke abgewehrt wurde.

Zur Pause reagierte Bayer-Trainer Heiko Herrlich und nahm Karim Bellarabi sowie Charles Aranguiz aus der Partie. Dafür schickte Herrlich Leon Bailey und Kai Havertz auf den Rasen, um neue Impulse zu setzen. Auch Schalkes Trainer Domenico Tedesco handelte. Breel Embolo, der erstmals seit seinem Sprunggelenksbruch aus dem Oktober 2016 wieder ein Bundesliga-Spiel von Beginn an bestritt, wurde absprachegemäß ausgewechselt. Für den Schweizer kam der Österreicher Guido Burgstaller (53.).

Die große Chance zum 2:0 vergab in der 56. Minute Leon Goretzka, der aus sechs Metern über das Tor zielte. Das rächte sich auf der Gegenseite. Bayer-Joker Leon Bailey zog ab und hatte Glück, dass Schalkes Verteidiger Matija Nastasic den Ball unhaltbar für Torwart Fährmann abfälschte - 1:1 (61.).

Danach wurde es hektisch. Erst forderte Guido Burgstaller vergeblich Elfmeter für Schalke (70.), bevor Sekunden später eine Rudelbildung an der Außenlinie entstand. Schiedsrichter Guido Winkmann zog den Video-Assistenten Dr. Jochen Drees in Köln zu Rate und sah sich dann noch auf seinem eigenen Monitor an der Seitenlinie die Sequenz an. Begleitet von „Scheiß DFB“-Rufen aus der königsblauen Fankurve gab Winkmann Freistoß für Bayer und Gelb für Schalkes Bastian Oczipka (71.). Trotz Schalkes Schluss-Offensive mit Gelegenheiten von Naldo und Burgstaller blieb es bei der Punkte-Teilung.