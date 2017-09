Ohne Spieler des Bundesliga-Spitzenreiters Borussia Dortmund, aber mit dem Schalker Leon Goretzka soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Teilnahme an der WM 2018 in Russland klarmachen.

Joachim Löw verzichtet für die Qualifikationsspiele in Nordirland (5. Oktober) und gegen Aserbaidschan (8. Oktober/je 20.45 Uhr/RTL) auf BVB-Stars. Der Bundestrainer will bei WM-Held Mario Götze, gerade erst wieder für Dortmund am Ball, kein Risiko eingehen. Auch Julian Weigl ist noch nicht so weit, Marco Reus (Kreuzband) und André Schürrle (Muskelfaserriss) kommen derzeit ohnehin nicht infrage. Schon mit einem Sieg in Nordirland wäre das WM-Ticket gelöst.

