Die SSVg Velbert sucht auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Cronenberger SC wieder den Weg nach vorne.

Das zweite Heimspiel binnen acht Tagen bestreitet die SSVg Velbert in der Fußball-Oberliga. Nach dem Gastspiel von TuRU Düsseldorf stellt sich am Sonntag um 15 Uhr der Cronenberger SC in der Christopeit Sport-Arena vor. Damit bietet der Spielplan den Niederbergen eine gute Gelegenheit, die Scharte der jüngsten Niederlage an gleicher Stelle schnell wieder auszuwetzen.

Denn vor einer Woche hatten die Velberter beim 0:1 gegen TuRU die erste Heimniederlage der Saison einstecken müssen — ein aus zwei Gründen ärgerlicher Rückschlag. Zum einen war er völlig unnötig, denn die Velberter hatten zwar nicht so stark wie aus den letzten Wochen gewohnt aufgespielt, besaßen aber dennoch genug Chancen, um die Landeshauptsädter zu bezwingen.

Zum anderen vergab die SSVg damit die Gelegenheit, sich vorerst an der Tabellenspitze einzurichten. Bei einem Sieg hätte sie den zweiten Platz gefestigt — dort stehen nun die Düsseldorfer, während die Velberter auf den fünften Tabellenplatz absackten. Denn die Konkurrenz schläft in dieser Saison nicht. Der ETB Schwarz-Weiß scheint seine kurze Schwächephase überwunden zu haben und übernahm den dritten Platz, der 1. FC Monheim rauschte mit dem 4:0 über den VfB Speldorf auf Rang vier.

In der Spitzengruppe bleiben

Das Spiel gegen den Cronenberger SC stellt die Velberter somit auch vor die Aufgabe, ihre Position in der Spitzengruppe zu behaupten.

Beim Blick auf den Tabellenstand kommt da der sonntägliche Gegner zur rechten Zeit. In Gestalt von TuRU Düsseldorf war vergangene Woche ein Spitzenteam gekommen, nun gibt sich der Tabellenvorletzte die Ehre im Velberter Stadion. Die Wuppertaler warten seit fünf Spieltagen auf einen Sieg.

Kein Grund allerdings für die Velberter, die drei Punkte, die sie auf jeden Fall holen wollen, schon mal einzuplanen. Trainer Imre Renji rechnet jedenfalls mit einer anspruchsvollen Aufgabe: „Cronenberg wird sicherlich defensiv eingestellt sein. Da müssen wir erst einmal die Lücke finden.“

Dazu wird er die Mannschaft seinerseits wieder den Weg nach vorne verschreiben, wobei er weiß, dass dabei Vorsicht geboten ist. „Die Cronenberger haben schnelle Leute. Wir dürfen sie nicht zum Kontern einladen.“

Dennoch: Zur Offensive gibt es kaum eine Alternative. Damit hat die SSVg zudem ja in dieser Saison nicht schlecht ausgesehen. Auch gegen TuRU hatten die Velberter das Spiel weitgehend dominiert, nur klappte es im Abschluss nicht. In manchen Szenen fehlte die Präzision, zweimal standen auch Pfosten und Latte im Weg.

Deshalb macht Trainer Imre Renji aus der Niederlage auch kein Drama. „Es war nicht unser bestes Saisonspiel — aber eigentlich war es auch nicht schlecht. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Cronenberg erfolgreich sind — wir müssen diesmal nur unsere Chancen auch nutzen.“