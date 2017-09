Die U 17 will den zweiten Dreier in Folge – die U 15 in Nettetal die weiße West wahren.

Dennis Czayka will eine Serie starten und damit den durchwachsenen Start vergessen machen. „Es ist ja nicht so, dass wir schlecht spielen. Wir machen einfach nur zu viele Fehler“, stellte der Linienchef zuletzt immer wieder klar. Die wurden in der letzten Woche, beim knappen 3:2-Erfolg über Kapellen-Erft zwar noch nicht völlig abgestellt, doch immerhin gingen die Kleeblätter durch den späten Treffer mal wieder als Sieger vom Feld. Drei eigene Tore geben der Offensive zusätzliches Selbstvertrauen vor dem nächsten wichtigen Spiel in Velbert.

Der SC steht nämlich punktgleich mit der Czayka-Elf im unteren Drittel der Tabelle, einem Ort von dem RWO ganz schnell weg will und muss um den Ansprüchen für die Saison gerecht zu werden. Dabei sind die Kleeblätter auf einem guten Weg, denn spielerisch ist das durchaus anspruchsvoll, „aber eben meistens nur zwischen den beiden Sechzehnern.“ Die Zielstrebigkeit beim letzten Pass geht den Rot-Weißen oft ab, oder es werden eben Hochkaräter leichtfertig liegen gelassen. „Wir arbeiten da im Training weiter dran“, verriet Czayka. Gegen Velbert soll’s auch ohne Nachspielzeit klappen.

U 15 Niederrheinliga

SC Union Nettetal - RW Oberhausen

Über zu wenig Präsenz im letzten Drittel kann sich Ken Asaeda bei seiner Mannschaft nicht beschweren. Beim Sieg über Fischeln zeigte die Mannschaft auch nach dem vierten und fünften Tor nicht nachlassen zu wollen. „Wir lehnen uns nicht zurück“, ist Asaeda sehr wichtig, dass sein Team weiterhin heiß auf jedes Tor und jeden Sieg ist. Dass dann auch der Kader Möglichkeiten offenbart, immer wieder neue Kräfte zu bringen, wie den dreifachen Torschützen Aza Kader in der Vorwoche macht die Sache natürlich umso besser.

Gegen Union Nettetal erwartet die Kleeblätter nun aber wieder ein anderer Gegner. Es geht auf die fremde Anlage in Nettetal und vorher steht noch eine rund einstündige Autofahrt bevor. „Das wird schon ein ganz anderes Spiel“, sieht auch der Linienchef so. „Ich schätze sie als starken Gegner ein, aber das darf für uns keine Rolle spielen. Wir gucken auf uns.“ Unter der Woche war der Dienstag eher durchwachsen, die weiteren Einheiten dafür aber wieder stark. „Wer will den Jungs das verübeln, da spielt dann auch die Schule mal rein. Aber am Wochenende sind sie gallig auf den Sieg.“