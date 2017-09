Beim Wuppertaler SV wartet auf Rot-Weiß Oberhausen eine schwere Aufgabe.

An die Regionalliga-Partie in der vergangenen Saison beim Wuppertaler SV erinnert sich Mike Terranova noch ganz genau. „Da hat uns Daniel Heber gefehlt, der gegen Kevin Hagemann genau der richtige Gegenspieler gewesen wäre“, hat der RWO-Trainer die entscheidende Szene beim 2:1-Sieg des WSV noch im Kopf. Beim heutigen Wiedersehen im Stadion am Zoo sind die Voraussetzungen genau umgekehrt. Während Heber bei RWO in der Viererkette hinten rechts gesetzt ist, fällt Hagemann verletzt aus.

Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Terranova zuversichtlich die Reise ins Bergische angeht. „Die gesamten Vorzeichen sind diesmal anders und wir sind insgesamt besser aufgestellt“, glaubt der Trainer an die Stärke seines Teams. Dabei muss er allerdings auf zwei Leistungsträger verzichten. Mit Jannik Löhden fällt der Abwehrchef nach seiner fünften gelben Karte aus und im Mittelfeld wird der grippekranke Yassin Ben Balla mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zur Verfügung stehen.

Zwei Ausfälle, die den Kleeblättern durchaus in wichtigen Punkten weh tun. Vor allem bei Standards fehlen damit sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zwei starke Kopfballspieler. Gerade durch die beiden waren Ecken, Freistöße und lange Einwürfe zuletzt gefährliche Waffen im RWO-Spiel. Für Löhden wird Kai Nakowitsch in die Innenverteidigung rücken. Wer für Ben Balla in die Partie kommt, lässt Terranova noch offen. Gut möglich, dass Robert Fleßers wieder etwas nach hinten rückt und dafür Dominik Reinert den rechten Flügel besetzt.

Ansonsten hat Terranova wenig Grund, nach dem Dortmund-Sieg zu wechseln. „Wir kommen mit großem Selbstvertrauen“, so Terranova nach den letzten Erfolgserlebnissen. Gleichwohl hat er vor der Qualität der Wuppertaler den nötigen Respekt. „Das wird eine schwere Partie, aber wir sind einfach mal dran“, ist er mit Blick auf die letzten Ergebnisse sicher.