Die Königsblauen sind gegen den FC Gütersloh gefordert.

„Sehr groß“ war die Erleichterung laut Schalkes Trainer Onur Cinel nach dem 2:0-Sieg bei Arminia Bielefeld II am vergangenen Sonntag. „Zumal wir auch vorher schon immer gut gespielt haben. Jetzt haben wir uns endlich belohnt.“ Nach zuvor fünf sieglosen Spielen soll gegen den FC Gütersloh am Sonntag (15 Uhr) der zweite Dreier in Folge her.

„Gütersloh ist eine Mannschaft, die sich sehr reif, nicklig und auch aggressiv präsentiert“, blickt Onur Cinel auf den kommenden Gegner. Die Gütersloher waren hervorragend in die Saison gestartet, gewannen die ersten beiden Spiele. Doch dann ging es bergab, nur noch ein Punkt kam hinzu. Ob das auch an der Rotation lag, mit der die Gütersloher auch vor ihrem Torwart nicht Halt machten? Zumindest ist der Gegner für Onur Cinel und sein Team durch die vielen Wechsel schwieriger einzuschätzen.

Ein zusätzliches Ass haben die Schalker im Ärmel. Die Bundesligamannschaft der Königsblauen bestritt vor einem Monat ein Testspiel in Gütersloh, gewann 9:0. „In dem Spiel hat Gütersloh es richtig gut gemacht, stark verteidigt“, erinnert sich Onur Cinel. Ob er sich Tipps von Domenico Tedesco geholt hat? „Ja, ich habe tatsächlich mit ihm telefoniert. Er hat mir ein bisschen was erzählt“, sagt Cinel.

Ob mit oder ohne Hilfe vom Bundesliga-Trainer: Cinel weiß, „dass wir Lücken bekommen werden.“ Die gelte es dann, zu nutzen. In Bielefeld lobte er vor allem den Umgang mit der Führung, dort habe man eine starke Entwicklung erkannt. Für diese Entwicklung wollen sich die Schalker nun auch gegen Gütersloh belohnen.