Der FSV Duisburg ist am kommenden Sonntag (15 Uhr) zu Gast beim SV Sonsbeck.

Die Zeit von Günter Abel als Trainer des FSV Duisburg war kurz, aber intensiv. In der Saison 2015/16 hätte er den Fußball-Landesligisten beinahe in die Oberliga geführt, scheiterte aber denkbar knapp an seinem Ex-Klub VfB Homberg und musste dann nach einem misslungenen Start in die neue Spielzeit seinen Platz schnell wieder räumen. Nun gibt es das erste Wiedersehen: Als Coach des SV Sonsbeck empfängt Abel den FSV am Sonntag um 15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark.

Für den aktuellen Chef an der Linie ist das nicht einmal ein Randaspekt. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, verlangt FSV-Trainer René Lewejohann nach der ersten Saisonniederlage, dem vor allem aufgrund der Art und Weise des Zustandekommens des so enttäuschenden 1:4 gegen den SV Scherpenberg.

„Wir haben das Spiel analysiert, und die Mannschaft war sehr einsichtig“, so Lewejohann, der in Sonsbeck nun auf die entsprechende Reaktion hofft. Einziges Problem: eine Krankheitswelle, die den Kader erwischt hat. Hinter Ali Basaran, Nasrullah Dedemen, Fatih Duran und allen voran Kapitän Bora Karadag steht ein dickes Fragezeichen. Enes Balci ist weiter gesperrt, Enes Bayram hat immerhin seine Sperre abgesessen und wird mit ziemlicher Sicherheit in die Startelf zurückkehren.