Am Sonntag treffen Spitzenreiter Sterkrade 72 und Glück-Auf-Sterkrade beim Derby aufeinander. Es ist auch das Duell zweier Brüder.

Der Spielbetrieb in der Kreisliga A ist mittlerweile voll im Gange. In der Oberhausen/Bottrop-Gruppe gab es bereits einige Überraschungen. Wenig überraschend ist jedoch, dass Sterkrade 72 nach fünf gespielten Partien ungeschlagen und ohne Punktverlust ganz vorne stehen. Die Oberhausener hatten vor der Saison mächtig aufgerüstet.

Am Sonntag steht für 72 das Sterkrade-Derby gegen den Tabellenfünften Glück-Auf-Sterkrade an. Die Partie ist auch noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Die Brüder Christian Rondo (Sterkrade 72) und Ricardo Rondo (Gl.-Auf-Sterk.) treffen das erste Mal in einem Spiel aufeinander. Beide spielten in jungen Jahren in der Jugend von RWO. "Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist eine coole Sache gegen meinen Bruder zu spielen- vor allem auch wegen des Altersunterschiedes," sagt Christian Rondo. Er ist der ältere Bruder mit 32-Jahren. "Derbys sind immer besonders, egal auf welchem Niveau. Noch besonderer ist das Spiel am Sonntag natürlich, weil ich gegen meinen Bruder spiele," sagt der 19-Jährige Ricardo Rondo zur Begegnung.

Für Glück-Auf lief die Saison nach dem Fast-Abstieg im letzten Jahr bisher ganz gut. "Ich bin erst vor der Saison zu nach Sterkrade gewechselt," sagt Ricardo Rondo. "Die ersten zwei Spiele der laufenden Saison waren sehr gut. Dann kam ein kleiner Knacks. In der letzten Partie gegen Post SV haben wir aber als Team gespielt. Das sollte auch gegen 72 so sein," meint er.

Sein älterer Bruder ist mit der Saison von 72 bisher zufrieden: "Dafür, dass die Mannschaft mehr oder weniger komplett neu besetzt wurde, haben viele Maßnahmen schnell gefruchtet," freut sich Christian Rondo über den Erfolg. "Ein großen Anteil daran, hat auch die Tatsache, dass wir uns außerhalb des Platzes sehr gut verstehen und einen klasse Zusammenhalt haben," sagt er weiter.

Davon dass die Mannschaft von diesem Zusammenhalt auch gegen Rivale Glück-Auf profitieren wird, ist Christian Rondo überzeugt: "Für uns zählt nur der Aufstieg. Ich sehe Glück-Auf leider nicht auf unserem Niveau und denke, wir werden das Spiel gewinnen können."

Die Jungs von der "Alsfeldroad", wie Glück-Auf seine Heimspielstätte getauft hat, werden da sicher etwas gegen haben. Das gibt auch Ricardo Rondo zu verstehen: "Wir haben keine Angst vor 72. Wie bereits erwähnt: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Aufopferung und Kampf kann auch etwas gegen den Tabellenführer gehen," gibt er sich zuversichtlich.