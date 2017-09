Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat auf Konzernebene im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 119,2 Mio. Euro erwirtschaftet und damit den Umsatz des Vorjahreszeitraums von 102,3 Mio. Euro deutlich übertroffen.

Dabei konnten vor allem die Erlöse aus dem Spielbetrieb auf 20,3 Mio. Euro (Vorjahr: 14,7 Mio. Euro) sowie die Erlöse aus den medialen Verwertungsrechten auf 38,7 Mio. Euro (Vorjahr: 32,6 Mio. Euro) gesteigert werden. Grund hierfür ist insbesondere das erfolgreiche Abschneiden in Europa League und DFB-Pokal. In beiden Wettbewerben qualifizierten sich die Königsblauen für das Viertelfinale.

Der FC Schalke 04 erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Gewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 11,3 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro), das operative Ergebnis (EBIT) betrug -6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis lag zum 30. Juni 2017 bei -10,4 Mio. Euro (Vorjahr -5,9 Mio. Euro). Der Halbjahresfehlbetrag ist unter anderem durch einmalige Rückstellungsbildungen im Personalbereich (Freistellung des Trainerteams) belastet, was wiederum zu einer Entlastung des Personalaufwands in den Folgeperioden führt.

Die Finanzverbindlichkeiten konnten im abgelaufenen Halbjahr um weitere 2,1 Mio. Euro gesenkt werden. Mit 127,6 Mio. Euro liegen diese auf dem niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet der Verein mit Umsatzerlösen von rund 237 Mio. Euro und einem Jahresfehlbetrag von rund 14 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind neben den erwähnten Rückstellungsbildungen im Personalbereich im Wesentlichen sinkende Transfererlöse im Vergleich zum Vorjahr und fehlende Einnahmen aus dem internationalen Geschäft.

Peter Peters, Finanzvorstand des FC Schalke 04: „Unser wirtschaftliches Ergebnis ist im ersten Halbjahr stark durch Einmaleffekte belastet. Die Steigerung aller Umsatzkategorien im Vergleich zum Vorjahr belegt jedoch die wirtschaftliche Stärke des Vereins eindrucksvoll. Zudem stellen wir den FC Schalke 04 durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur auch für die Zukunft hervorragend auf. Trotzdem zeigen die prognostizierten Jahreszahlen auf, dass eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb in einem sich verändernden Umfeld immer wichtiger wird, um unsere mittelfristige Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.“

Info: Der Halbjahresabschluss 2017 des FC Schalke 04 steht online unter schalke04.de in der Rubrik IR/Anleihe zur Verfügung.