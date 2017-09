Der Sportclub Verl reist am (Samstag, 14 Uhr) an die Essener Hafenstraße. Die Vorfreude auf das Spiel ist bei den Ostwestfalen groß.

"Wir haben ja gelesen, dass Essen ein großes Event veranstaltet und über 10.000 Zuschauer erwartet werden. Für die Mannschaft, das Trainerteam, alle Verantwortlichen, Sponsoren und Fans des SC Verl ist das ein absolutes Highlight. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf ein Spiel so sehr gefreut, wie auf den Auftritt am Samstag an der Hafenstraße", erzählt Raimund Bertels, Präsident der Verler.

Für Verls Trainer Guerino Capretti werden die Gegebenheiten in Essen auch Neuland sein. Vor so einer großen Kulisse coachte der Deutsch-Italiener noch nicht. Capretti: "In Essen zu spielen, ist sicherlich eines der Highlights der Saison. Das ist ein schönes Stadion, viele Fans, die ihre Mannschaft immer nach vorne peitschen. Aber es ist auch nicht leicht, gut zu spielen, wenn das ganze Stadion gegen einen ist."

Nichtsdestotrotz setzt Capretti auf die zuletzt bewährten Tugenden. Verl hat aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt und fährt nicht nach Essen, um nur das schöne Stadion und die vielen Zuschauer zu bewundern. "Wir wollen an die Leistungen der letzten Partien anknüpfen; in der Defensive geordnet und kontrolliert agieren und gemeinsam aus aussichtsreichen Situationen angreifen", betont Capretti. Präsident Bertels fügt hinzu: "Wir haben in Wuppertal bewiesen, dass wir mit solchen Teams mithalten können. Trotz der hohen Niederlage haben wir beim WSV ein gutes Spiel gemacht. Nach unserem holprigen Saisonstart hat sich die Mannschaft gefunden. Wir können taktisch schnell auf jeden Gegner reagieren und dem Rivalen auch unser Spiel aufdrücken. Wir wollen RWE in Nöte bringen und etwas mit nach Haus nehmen."

Personell ist keine Veränderung gegenüber dem Sieg über Bonn (3:1) zu erwarten. Cihan Özkara hat immer noch ein geschwollenes Knie und Matthias Haeder soll erst in der kommenden Woche nach seiner Muskelverletzung mit dem Laufen beginnen.