Nach der Entlassung von Carlo Ancelotti beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München kursieren in den italienischen Medien Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des Trainers zum AC Mailand.

Die enttäuschenden Leistungen der Mannschaft, die trotz der massiven Spielerzukäufe im Sommer mit nur zwölf Punkten auf Platz sechs der Serie A rangiert, lassen den Trainerstuhl von Vincenzo Montella wackeln.

"Ancelotti ist das Symbol des erfolgreichen Milan. Er hat den Klub nach dem letzten Champions-League-Sieg der Lombarden verlassen. Sein Wechsel zu den Rossoneri wäre eine Lösung, die die Fans begeistern würde", kommentierte die Gazzetta dello Sport. Ancelotti war bereits als Spieler (1987 bis 1992) und von 2001 bis 2009 als Trainer bei den Mailändern aktiv. 2003 und 2007 gewann er mit Mailand die Champions League.

Bereits im Mai soll Mailands Vorstandsvorsitzender Marco Fassone Ancelotti wegen eines Wechsels angefragt haben. Nachdem dieser abgelehnt hatte, war Montellas Vertrag bis 2019 verlängert worden. Die Beziehungen zwischen Ancelotti und Mailand sollen nie abgebrochen sein. Auch nicht, nachdem der langjährige Klubbesitzer Silvio Berlusconi im Frühjahr den Verein an ein chinesisches Konsortium verkauft hatte.

Die Münchner hatten Ancelotti am Donnerstag, einen Tag nach der schmerzhaften 0:3-Pleite bei Paris St. Germain in der Champions League, von seinen Aufgaben entbunden. Der Italiener war 15 Monate lang Trainer des FC Bayern und wurde in der vergangenen Saison mit dem Klub deutscher Meister.