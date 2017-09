Neben dem gesperrten Kevin Stöger fehlen dem VfL am Samstag in Kiel auch die verletzten Tim Hoogland und Dimitrios Diamantakos.

Schon in der Englischen Woche wollte Thomas Eisfeld am liebsten mitwirken, Trainer Ismail Atalan aber verzichtete noch auf den 24-Jährigen. Am Samstag dürfte es soweit sein: Der Mittelfeldspieler, der seine Rückenprobleme längst auskuriert hat, ist heiß auf seinen Einsatz beim KSV Holstein Kiel (Anpfiff 13 Uhr).

Eisfeld, der von Atalan ins Kapitäns-Trio berufen wurde, dürfte den in den letzten Wochen bärenstarken Kevin Stöger ersetzen, er muss wegen seiner fünften Gelben Karte pausieren. Eisfeld musste gegen Dresden das Feld früh angeschlagen verlassen, zählte in den letzten vier Partien nicht mehr zum Kader.

Es wird nicht die einzige Änderung sein, die Atalan vornimmt. Denn am Mittwoch hat sich Stürmer Dimitrios Diamantakos das Knie verdreht. Eine Innenbanddehnung ist die Folge, ergab ein MRT, „nichts ganz Schlimmes“, so Atalan - aber für das Kiel-Spiel eben doch zu viel. Diamantakos stand in Nürnberg und gegen Ingolstadt noch in der Startelf. Vermutlich rückt Lukas Hinterseer, zuletzt auf der Außenbahn eingesetzt, wieder ins Sturmzentrum. Sidney Sam, gegen Ingolstadt nicht im Kader nach zuvor drei Einsätzen von Beginn an, wäre eine Option für die rechte Seite. „Sid macht das im Training richtig gut, er ist ein totaler Teamplayer“, lobt Atalan den 29-jährigen Ex-Schalker.

In den weiter hinten angesiedelten Reihen, vom Mittelfeldzentrum mit Losilla und Tesche über die Viererkette mit Celozzi, Fabian, Bastians und Soares bis zu Torwart Riemann dürfte sich nichts ändern.

Denn neben Stöger und Diamantakos kann eine weitere Stammkraft nicht mitmachen - und zwar vier bis sechs Wochen lang. Tim Hoogland hat sich einen Haarriss im Fuß zugezogen, vor dem Spiel gegen Nürnberg. Während er das Duell gegen den Club nur von der Tribüne aus verfolgte, wurde Hoogland gegen Ingolstadt noch eingewechselt. Jetzt soll er sich komplett auskurieren.

Hemmerich ist noch nicht so weit

Damit fehlt dem VfL ein Führungsspieler, erste Verteidiger-Alternative auf der Bank ist Maxim Leitsch, der in Nürnberg eine gute Leistung bot. Luke Hemmerich, eher Rechts- als Innenverteidiger, ist nach seinem Bänderriss zwar seit gut zwei Wochen im Mannschaftstraining. Der junge Leihspieler vom FC Schalke 04 benötigt aber noch ein paar Tage, sagt der Trainer. Grundsätzlich hält er einiges von dem 19-Jährigen: „Ich denke, dass er schon bald zum Einsatz kommen wird.“

In jedem Fall soll das nächste Woche der Fall sein. Zum Beispiel am Diensag, wenn der VfL ein Testspiel gegen Hordel (15 Uhr in Weitmar) bestreitet. Mit dabei sein soll dann auch Jannik Bandowski.