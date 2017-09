Auch in Europa bleibt der 1. FC Köln in der sportlichen Krise. Nun soll Altmeister Claudio Pizarro die Geißböcke retten.

Gegen den serbischen Vizemeister Roter Stern Belgrad verlor das Bundesliga-Schlusslicht von Cheftrainer Peter Stöger das zweite Gruppenspiel in der Europa League. Das 0:1 (0:1) war wegen dreier Pfostentreffer von Milos Jojic (2) sowie des eingewechselten Leonardo Bittencourt in der zweiten Halbzeit unglücklich.

„Die Fans haben uns super nach vorne gepusht, das war eine überragende Atmosphäre. Das Resultat ist traurig“, sagte Bittencourt nach dem Spiel, das der Ghanaer Richmond Boakye nach einer halben Stunde mit einem Distanzschuss entschied.

191 Tore in 430 Spielen

Offenbar ist eine Hilfe in der Kölner Krise im Anflug. Wie diese Zeitung erfuhr, soll Torjäger Claudio Pizarro am Freitag als Neuzugang beim FC vorgestellt werden. Das deckt sich mit den Informationen der Bild-Zeitung. Der 38-jährige Peruaner war bis zur Sommerpause für Werder Bremen unterwegs, ist derzeit vertragslos und deshalb verfügbar. In der Bundesliga erzielte Pizzaro in 430 Spielen 191 Tore und ist damit erfolgreichster ausländischer Torschütze.

Mit Bayern München gewann Pizarro im Frühjahr 2013 die Champions League, die Meisterschaft und den DFB-Pokal, später im Jahr dazu auch noch den Weltpokal.