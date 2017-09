Carlo Ancelotti (58) ist nicht mehr Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Im Netz wird seitdem eifrig diskutiert.

Die Bayern-Bosse hatten genug gesehen. Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage beim neuen Super-Team von Paris St. Germain zogen die Verantwortlichen die Reißleine und feuerten den Italiener 15 Monate nach dessen Amtsantritt an der Säbener Straße. Co-Trainer und Ex-Spieler Willy Sagnol soll interimsweise übernehmen.

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr, in dem die Bayern nur in der Meisterschaft die Erwartungen erfüllen konnten, ist nun bereits Schluss für den erfahrenen Trainer. Im Netz wird seit der Verkündung am Donnerstagnachmittag intensiv über den Entschluss der Münchner diskutiert. Während ein Teil der Fans den Wechsel auf der Trainerbank begrüßt, gibt es auch kritische Stimmen. Zahlreiche Nutzer bei Twitter hoben die Erfolge Ancelottis hervor. 42 von 60 Spielen hat als Bayern-Trainer gewonnen. Sein Punkteschnitt ist nur minimal schlechter als der seines Vorgängers Pep Guardiola.

Wir haben einige Twitter-Reaktionen zum Bayern-Beben zusammengetragen: