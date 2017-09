Der reguläre Dauerkartenverkauf neigt sich dem Ende zu und der VfL Bochum erwartet in den noch verbleibenden Tagen den 6.000sten Dauerkartenkäufer für die Saison 2017/18.

Seit der Spielzeit 2009/10 wurde dieser Wert nicht mehr erreicht. Daher hat der VfL versprochen: Der Käufer der 6000sten Dauerkarte bekommt das Geld für seine Dauerkarte zurückerstattet und erhält zusätzlich noch ein unterschriebenes Trikot der Lizenzspielermannschaft.

Aktuell beinhaltet die Dauerkarte alle noch ausstehenden 13 Begegnungen des VfL, gezahlt werden muss aber nur der jeweilige Eintrittspreis von elf Spielen. Stehplatzdauerkarten für Vollzahler kosten somit 143 EUR, wer einen Ermäßigungsnachweis vorweisen kann, ist auf der Ostkurve bereits für 110 EUR dabei.

Wer diese Chance nutzen möchte, hat am Freitag (29.09.) von 10 bis 18 Uhr und am Samstag (30.09.) von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, eine Dauerkarte im Fanshop am VfL-Stadioncenter zu kaufen. Im Ticket-Onlineshop unter [url]www.vfl-bochum.de/tickets[/url] ist der Stammplatz noch bis Samstag um 23:59 Uhr rund um die Uhr zu haben.