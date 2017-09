Am kommenden Wochenende veranstaltet A-Ligist Glück-Auf-Sterkrade ein hochkarätig besetztes Jugendturnier. Schirmherr ist ein alter Bekannter im Ruhrgebiet.

Der SC Glück-Auf Sterkrade ist Gastgeber des 6. Internationalen

U10-Centro-Oberhausen Cup 2017 am 30.09. und 01.10.2017 An beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr freuen sich die Sterkrader neben den lokalen Mannschaften von Sterkrade-Nord, BV Osterfeld, BW Fuhlenbrock, SV Zweckel und dem SV Schermbeck auf insgesamt 50 Teilnehmer aus 11 Bundesländern.

Und auch Mannschaften aus ganz Europa kommen an die Alsfeldroad: Neun internationale Junioren-Teams aus acht Ländern - West Ham United (GB), BV de Graafschap (NL), KV Mechelen (Belgien), Sparta Prag (Tschechien), Ruzinov Bratislava (Slowakei), EFB Esbjerg (DK), Act2prevent (NL - Fussballschule), FASE-Football Academy (Stettin-Polen), IF Brommapojkarna (Stockholm -SWE) gehen an den Start.

14 Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren von bekannten Clubs wie RB Leipzig, FC Bayern München, VFL Bochum, Bayer 04 Leverkusen, Karlsruher SC, FSV Mainz 05, MSV Duisburg, SV Wehen Wiesbaden, VFL Borussia Mönchengladbach, Stuttgarter Kickers, SV Werder Bremen, Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98 und RW Essen komplettieren das attraktiv besetzte Turnier.

"Für das erlesene Teilnehmerfeld ist Unterstützung unserer Sponsoren von großer Bedeutung, denn es fallen schon eine erhebliche Summe an außergewöhnlichen Kosten an", so Jugendleiter Thorsten Rak. "Ohne die Unterstützung von Namensgeber Centro-Oberhausen und unseren anderen Sponsoren könnte man dieses namhafte internationale U10-Turnier nicht stemmen,“ gibt Rak zu verstehen.

Peter Neururer unterstützt das Turnier, viele Aktivitäten für kleine Kicker.

Mit Peter Neururer konnte der Verein zudem einen Schirmherren gewinnen , der in einigen der teilnehmenden Clubs (VFL Bochum, MSV Duisburg, RW Essen und SV Horst-Emscher) schon als Spieler oder Trainer aktiv war und im Ruhrgebiet ein bekannter Name ist.

Neben vielen spannenden Spielen in der Vorrunde am Samstag und dem Centro-OberhausenChampionscup mit allen Top-Teams im sportlichen Vergleich am Sonntag freut sich der Verein über die Unterstützung der renommierten Firma Adidas in Kooperation mit Teamsport Philipp. Sie bieten den Kindern ein weiteres Highlight: mit Ihrem Schuh-Track ist es möglich, die neuesten Fussballschuhe direkt vor Ort zu testen. Zudem können die Kinder sich an beiden Tagen in der Adidas-Fun-Welt mit Battelcage, Speed-Pacour und Trick&Kick aktiv betätigen und messen. Außerdem ermöglicht die FC-Twente-Fussballschule den Kindern mit Übungen am Mini-Technikball an ihrer Ballkontrolle und Dribblings zu feilen.

Neben den sportlichen Highlights und den vielen Attraktionen ist natürlich an beiden Tagen für das leibliche Wohl zu traditionell sehr fairen Preisen gesorgt.