Youssoufa Moukoko ist der Überflieger in der Jugend von Borussia Dortmund. Das 12-jährige Talent mischt die U17 auf. Doch es bleiben Zweifel an seinem Alter.

An der Qualität von Youssoufa Moukoko (12) besteht kein Zweifel, wohl aber an der Richtigkeit der Altersangabe. "Es ist ungewöhnlich, dass ein Zwölfjähriger die Physis eines 17-Jährigen hat", hatte Joachim Schubert, ehemaliger Teamarzt des VfL Bochum, auf Anfrage dieser Redaktion gesagt. DFB-Jugendkoordinator Meikel Schönweitz kündigte an, die Angelegenheit prüfen zu wollen.

Über die Richtigkeit der Altersangabe dürfte auch nach einem Bericht der "Bild" gerätselt werden. So soll die Freundin des Fußballers bereits 18 Jahre alt sein. Eine ungewöhnliche Konstellation. Sie laufe bereits für die U21-Frauen-Mannschaft seines Ex-Vereins FC St. Pauli auf.

Erst eine genaue medizinische Untersuchung würde das Rätsel wohl lösen. Die Bild hatte berichtet, dass selbst BVB-Jugendkoordinator Lars Ricken einen Test begrüßen würde, um das Alter zu bestimmen. Moukokos Vater Joseph soll dies aber strikt ablehnen.

Für die B-Jugend des BVB schießt Toptalent Moukoko Tore am Fließband. Am vergangenen Wochenende fuhren die Schwarz-Gelben den siebten Sieg im siebten Spiel ein. Die Dortmunder verteidigten damit ihre Tabellenführung vor dem Revierrivalen FC Schalke 04. Am 3:1-Erfolg über Arminia Bielefeld hatte Moukoko abermals maßgeblichen Anteil. Der nach offiziellen Angaben zwölf Jahre alte Stürmer erzielte alle drei Tore für die Dortmunder. Inzwischen hat der in Jaunde geborene Deutsch-Kameruner 16 Tore erzielt. In sieben Spielen. In der U17.

Zuletzt hatte Moukoko sein Können auch in der deutschen U16-Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Beim 2:1 (2:0)-Auswärtssieg gegen Österreich in Hippach erzielte er vor zwei Wochen beide Tore (12./24.) für die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner.