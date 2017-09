Im Nachholspiel des sechsten Spieltags hat sich Schalkes B-Jugend gegen die Fortuna in einer zähen Partie durch einen späten Treffer mit 1:0 durchgesetzt.

In Durchgang eins bestimmten viele Fehlpässe, wenige Torraumszenen und viele kleinere Fouls das Spiel. Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst war mit der Vorstellung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden: In Spielminute 29 wechselte der ehemalige Bundesligaspieler gleich doppelt. Neun Minuten nach seiner Einwechselung hatte Mick Gudra die erste nennenswerte Möglichkeit der Partie auf dem Fuß, als die Querlatte dem 1:0 für den FC Schalke 04 einen Strich durch die Rechnung machte - die erste und damit letzte gute Chance in einem sehr zähen ersten Durchgang. Dementsprechend hart fiel auch das Urteil des 40-jährigen Fußballlehrers aus: "Wir waren vom Kopf her sehr müde. Mit der ersten Halbzeit bin ich total unzufrieden."

Die ersten 20 Minuten des zweiten Spielabschnitts waren im Grunde eine Kopie der ersten Halbzeit: Unnötige Ballverluste und offensive Harmlosigkeit auf beiden Seiten. Erst mit Beginn der 60. Spielminute konnten die Schalker leichte Feldvorteile erlangen und für den Hauch von Gefahr für die Fortuna sorgen. Eine gute Viertelstunde vor Spielschluss war Mick Gudra nach einem langen Pass in den Lauf auf dem Weg zum vermeintlichen 1:0, er selbst und ein wiederholt schlechtes Zuspiel verhinderten den Führungstreffer. Fünf Minuten später erlöste Marius Heck den S04-Nachwuchs mit dem Tor des Tages.

Trotz des späten 1:0-Sieges zeigte sich Fahrenhorst mit dem Auftreten seiner Schützlinge nicht glücklich. "Das Fazit fällt sehr nüchtern aus. Wir haben die einfachsten Dinge nicht realisiert", fand der Ex-Bochumer klare Worte. Derartig zähe Spiele sei Fahrenhorst von seinem Team nicht mehr gewohnt: "Das war seit Langem mal wieder ein Auftritt, mit dem ich so nicht gerechnet habe." Fahrenhorst konnte aus dem Spiel dennoch auch positive Schlüsse ziehen: "Wir haben wieder einmal zu Null gespielt und nur einen Torschuss zugelassen. Mit dem dreckigen Arbeitssieg können wir alles in allem zufrieden sein."

Fortuna-Trainer Jens Langeneke hätte die späte Niederlage gerne vermieden, hat von seiner Mannschaft aber eine engagierte Leistung gesehen. "Wir haben mit unseren Mitteln gut dagegen gehalten und hatten sie da, wo wir sie haben wollten", gab der ehemalige Verteidiger nach Spielschluss zu Protokoll. "Aber", ergänzte er, "am Ende hat sich der Tacken mehr Qualität durchgesetzt."

Am Samstag (11 Uhr) geht es für beide Mannschaften um die nächsten Punkte in der B-Junioren-Bundesliga. Schalke trifft zu Hause auf den MSV Duisburg, Düsseldorf zeitgleich auf die Alemannia aus Aachen. Besonders kurios: Es handelt sich um den vorgezogenen 16. Spieltag, diese beiden Paarungen hat es also schon vor gut fünf Wochen gegeben.

Durch den Sieg gegen Düsseldorf festigt Schalke den zweiten Tabellenplatz und liegt bei aktuell 19 Punkten zwei Zähler hinter dem Erzrivalen aus Dortmund. Die Fortuna kann eine vollkommen ausgeglichene Zwischenbilanz vorweisen: Bei einem Torverhältnis von 4:4 konnten bislang zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen eingefahren werden. Am Samstag wird sich zeigen, wohin die Reise für die Teams gehen wird.