Nach Alessandro Schöpf und Coke fällt jetzt auch Pablo Insua aus. Für die beiden Spanier läuft es auf Schalke alles andere als rund

Es klang erstmal nicht gut, was Domenico Tedesco da zu verkünden hatte: „Wir haben leider einige Ausfälle zu verzeichnen“, sagte Schalkes Trainer mit Blick auf die Verletztenliste. Nach dem Spanier Coke, der mit einer Kapselverletzung im rechten Knie einige Wochen pausieren muss, hat es auch dessen Landsmann Pablo Insua erwischt: Der Verteidiger ist an einer Rippenfellentzündung erkrankt und muss zehn Tage pausieren.

Und da auch Alessandro Schöpf nach wie vor nicht fit ist, fehlen drei Profis auf jeden Fall beim Heimspiel am Freitag gegen Bayer Leverkusen. Noch nicht ganz sicher ist zudem der Einsatz von Nabil Bentaleb, der nach seiner Muskelverletzung am Mittwoch das erste Mal wieder trainieren konnte.

Doch auf den zweiten Blick sind die Ausfälle zu verkraften: Denn Coke, Insua und Schöpf sind in dieser Saison ohnehin noch nicht zum Einsatz gekommen. Das erste Mal wird es aber so sein, dass Domenico Tedesco in seinem kleinen, nur 22 Profis umfassenden Kader, keinen Feldspieler auf die Tribüne setzen muss. Für Manager Christian Heidel ist aber noch lange nicht der Punkt gekommen, an dem er seine Kaderplanung als zu knapp empfindet: „Wir werden mit Sicherheit 18 Leute zusammenbekommen, auf die wir uns verlassen können. Und wenn es notwendig wäre, würden wir das Gleiche machen wie andere Klubs auch: Es ist ja nicht schlecht, wenn der 18. Mann mal ein Jugendspieler sein sollte.“ Da Leon Goretzka und Bastian Oczipka nach ihren Erkältungen aber wieder vollkommen fit sind, reicht der Kader diesmal aus – wenn nicht noch etwas passiert.

Das war vor einer Woche der Fall, als sich Coke im Abschlusstraining bei einem Zusammenprall mit Thilo Kehrer die Verletzung zuzog, die ihn nun zu einer längeren Pause zwingt. Obwohl er die Beschwerden erst am Tag danach spürte und in Hoffenheim sogar noch auf der Bank saß, steht die Zeit auf Schalke für Coke weiter unter keinem guten Stern: Er ist oft verletzt – und wenn er fit ist, ist er bei Tedesco nur zweite Wahl.