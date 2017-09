Der FC Schalke hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldtalent Weston McKennie bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Der US-Youngster stand bisher bis zum Ende der Spielzeit 2019/20 unter Vertrag. In dieser Saison stand der 19-Jährige in vier Bundesligaspielen auf dem Platz - in der Summe 156 Minuten. In zwei dieser Partien stand der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler in der Startformation. Auch im DFB-Pokal hat das Talent bereits einen Einsatz auf dem Konto.

„Wichtiger Eckpfeiler unseres Profikaders bleiben Eigengewächse aus unserem Nachwuchsbereich. Weston McKennie hat uns in den vergangenen Monaten durch sein Talent, seine Einsatzfreude und seinen Lernwillen davon überzeugt, dass er zu einer festen Größe beim S04 werden kann“, betont Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. „Dank dieser Eigenschaften ist ihm der Sprung von unserer U19 in die Bundesliga auf Anhieb gelungen. Wir freuen uns, dass

Weston seine Zukunft ebenfalls langfristig beim FC Schalke 04 sieht.“

Für McKennie stand die Verlängerung offenbar schnell fest, denn er legt sich klipp und klar fest: „Das war eine einfache Entscheidung für mich: Ich spiele für Schalke - und ich liebe den Klub. Hier ist

vieles einfach richtig: meine Mitspieler, der Trainer, die Fans. Am liebsten würde ich für immer hierbleiben.“

Der 19-Jährige war im Sommer vergangenen Jahres von der FC Dallas Academy in die U19 der Königsblauen gewechselt. Im letzten Saisonspiel der abgelaufenen Spielzeit feierte er beim FC Ingolstadt sein Bundesligadebüt. Im letzten Jahr gehörte der zentrale Mittelfeldspieler in der U19-Bundesliga zu den überragenden Akteuren. In 21 Partien traf er vier Mal, vier weitere Treffer bereitete er vor. Für die U17, die U19 und die U20 durfte McKennie bisher 17 Mal ran, zwei Treffer gelangen ihm in diesen Begegnungen.