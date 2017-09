Am kommenden Sonntag wird sich Rachid Sraizi mit der Partie gegen den VfB 03 Hilden vom SV Straelen verabschieden - es zieht ihn ins Reich der Mitte. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Vor nicht einmal drei Monaten hat Sraizi den vakanten Trainerposten beim Oberligisten aus Straelen übernommen, nur 80 Tage nach der Amtsübernahme zieht es den 44-jährigen Niederländer weiter nach China. Der SV Straelen, derzeitiger Tabellenführer der Oberliga Niederrhein, ist zum Umdenken gezwungen - mit Dietmar „Didi“ Schacht kann der Klub jedoch bereits einen namhaften Ersatz präsentieren.

"Rachid hat sich am Dienstagabend von der Mannschaft verabschiedet, nachdem er ein tolles Angebot aus China erhalten hatte", bestätigt Straelens Präsident Hermann Tecklenburg den Abgang Sraizis gegenüber RevierSport. Auf Sraizi folgt nun also Schacht: Schacht, der nach seinem Abgang vom Landesligisten Hamborn 07 gerade erst wieder für neue Aufgaben zur Verfügung steht, übernimmt die Geschicke nach Sraizis letzter Vorstellung als Trainer des SV Straelen.

Ich habe als Unternehmer versagt. Hermann Tecklenburg, Präsident des SV Straelen

Eine Ablösesumme wird es für den noch amtierenden Übungsleiter des SV Straelen aller Voraussicht nach nicht geben. Tecklenburg muss sich einen gravierenden Fehler während der Verhandlungen mit den chinesischen Kollegen eingestehen: "Wir haben viel zu spät reagiert. An eine mögliche Ablöse habe ich nicht gedacht." Sraizi wird den Klub definitiv verlassen und sich den Chinesen anschließen - die Hoffnung auf eine ordentliche Summe der gut betuchten Asiaten tendiert also gen null. "Ich hoffe auf eine Million, weniger wäre auch in Ordnung", flachst der Straelener Präsident. Trotz all des Galgenhumors findet Tecklenburg für die verpasste Chance drastische Worte: "Ich habe als Unternehmer versagt."

Ersten Spekulationen zufolge hieß es, der vermutlich ablösefreie Sraizi könne einen Verein der Chinese Super League übernehmen. Nun steht fest, wohin es den Fußballlehrer tatsächlich verschlägt: Er wird Direktor der Fußballabteilung einer Eliteschule mit mehreren tausend Schülern, die mit einem deutschen Bundesligisten kooperiert. Sraizi selbst sieht in der neuen Aufgabe eine große Möglichkeit: "Ich freue mich auf ein großes Abenteuer. Die Tätigkeit bedeutet einen für mich sportlich interessanten Schritt." Sraizi weiter: "Ich möchte neue Leute kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln." Dass der finanzielle Aspekt nicht außer Acht zu lassen ist, verheimlicht der 44-Jährige derweil nicht. "Das Angebot war finanziell äußerst lukrativ", bekräftigt der Noch-Straelener.

Ich freue mich auf ein großes Abenteuer. Rachid Sraizi, Noch-Trainer des SV Straelen

Beim SV Straelen ist Rachid Sraizi aktuell Trainer von "nur" einer Mannschaft. An der chinesischen Schule wird er zukünftig für die Ausbildung von Spielern und Trainern verantwortlich sein, darüber hinaus "neue Arbeitsweisen integrieren", wie er selbst offenbart. Tecklenburg ergänzt: "Rachid soll die Schüler zu Fußballern entwickeln."

Mit einem Sieg am Sonntag würde sich der Niederländer bestmöglich vom deutschen Oberliga-Parkett in Richtung China verabschieden. Dietmar Schacht, der Neue am Seitenrand des SV Straelen, würde es ihm sicherlich danken und einen Neuanfang als Tabellenführer der Oberliga Niederrhein starten - auch ohne den geplatzten Millionendeal wären die Straelener im Soll und das derzeitige Maß aller Dinge. Tecklenburg: "Wir hoffen, dass wir auch mit Didi Schacht erfolgreich sein werden."