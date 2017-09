Schalkes Trainer Domenico Tedesco kann im Heimspiel gegen Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr) wieder auf seinen algerischen Nationalspieler Nabil Bentaleb zurückgreifen.

Am Mittwoch steigt der Mittelfeld-Mann wieder ins Training ein, nachdem er zuletzt wegen muskulärer Beschwerden in Hoffenheim passen musste.

Auch Bastian Oczipka, der wegen eines Virus-Infekts aus Hoffenheim abreisen musste, ist wieder dabei. Leon Goretzka hat seine Atemwegs-Probleme ebenfalls überstanden. Mittelfeld-Spieler Max Meyer, der leicht angeschlagen war, gibt ebenfalls grünes Licht für das Duell mit der Werkself.

Dafür hat es die beiden Schalker Spanier erwischt. „Wir haben leider einige Ausfälle zu verzeichnen. Coke hat eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk. Er ist aktuell in der finalen Diagnose, wird aber ein paar Wochen ausfallen.“ Beim 0:2 in Hoffenheim saß Coke trotz seiner Verletzung auf der Bank. „Er hat beim Warm-Up in Hoffenheim Probleme bekommen. Wir hätten ihn nur mit Bauchschmerzen einwechseln können. Wir haben nicht die Notwendigkeit gesehen, ihn aus dem Kader zu streichen“, so Tedesco, der jetzt auch auf Verteidiger Pablo Insua verzichten muss. „Er hat eine Rippenfellentzündung. Pablo muss Antibiotika nehmen und ist zehn Tage außer Gefecht“, so Tedesco.